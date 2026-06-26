Horia Georgescu acuză că a fost amenințat direct de Klaus Iohannis

Horia Georgescu/arhivă

Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate susține că a fost amenințat, în mod direct, de către fostul președinte al țării, Klaus Iohannis, la un eveniment public.

”Un om ranchiunos și un om răzbunător” așa îl descrie Horia Georgescu, fost șef al ANI, pe Klaus Iohannis.

El susține, într-o declarație la Mediafax: ”Klaus Iohannis m-a amenințat și în mod direct la un eveniment al GDS. Eram acolo cu alte două persoane care pot să confirme lucrul ăsta. Un reporter și încă o persoană. Și a trecut pe lângă mine, l-am salutat. `Ce faceți?`. Și eu zic `Bine, aici la eveniment`. `E în regulă. Nu știu cât o să mai faceți bine`. M-a amenințat direct”.

Fostul șef al ANI consideră că Klaus Iohannis ar fi ajuns președinte al României aflându-se în stare de incompatibilitate.

Când a câștigat procesul cu ANI, la ÎCCJ, chiar Administrația Prezidențială a emis un comunicat: ”Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a luat act de hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție în cazul procesului dintre Domnia Sa și Agenția Națională de Integritate și salută decizia instanței supreme. Astfel este confirmată soluția Curții de Apel Alba-Iulia din septembrie 2013. Președintele a fost convins, încă de la început, că nu s-a aflat într-o situație de incompatibilitate și, de aceea, nu a recurs la niciun fel de excepție care ar fi fost de natură să amâne această pronunțare. Domnul Președinte Klaus Iohannis își afirmă încrederea în profesionalismul și independența sistemului judiciar și recomandă tuturor oamenilor politici să răspundă cu promptitudine oricăror solicitări din partea Justiției”.