Claudiu Târziu avertizează asupra riscurilor introducerii monedei euro digitale: Numerarul rămâne singurul mijloc de plată cu adevărat independent / video

Claudiu Târziu

Claudiu Târziu atrage atenția asupra riscurilor pe care le-ar putea aduce introducerea monedei euro digitale.

Europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR, a vorbit despre proiectul privind introducerea monedei euro digitale, care avansează rapid în Parlamentul European. Acesta a explicat că proiectul poate aduce riscuri pentru libertatea economică, viața privată și incluziunea financiară.

De asemenea, europarlamentarul a explicat că digitalizarea excesivă a plăților poate dezavantaja persoanele fără acces la tehnologie și a menționat vulnerabilitățile sistemelor digitale în fața unor pene de curent sau atacuri cibernetice.

„Comisia Europeană vrea euro digital, iar Parlamentul se grăbește să o satisfacă. Euro digital nu mai este doar un proiect aflat în dezbatere. El a fost deja votat în Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare din Parlamentul European.

Eu am semnalat încă din noiembrie anul trecut riscurile pe care o digitalizare excesivă a plăților le poate aduce asupra libertății economice, a vieții private și a incluziunii financiare. Tocmai de aceea am depus o propunere de rezoluție pentru protejarea dreptului cetățenilor de a plăti în numerar.

Nu discutăm doar despre tehnologie. Discutăm despre oameni. Ce se întâmplă cu pensionarul din mediul rural care nu are smartphone? Cu persoanele în vârstă care nu folosesc aplicații bancare? Cu cetățenii care nu au acces permanent la internet? Și ce se întâmplă atunci când apar pene de curent, atacuri cibernetice sau blocaje ale sistemelor digitale?”, a spus Claudiu Târziu într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.

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„Numerarul rămâne singurul mijloc de plată cu adevărat independent”

Claudiu Târziu susține că numerarul rămâne un mijloc de plată independent și că euro digital ar trebui însoțit de garanții pentru menținerea plăților cash. Potrivit acestuia, progresul tehnologic este benefic doar dacă servește oamenii.

„În astfel de momente, numerarul rămâne singurul mijloc de plată cu adevărat independent. De aceea susțin că orice introducere a euro digital trebuie să fie însoțită de garanții ferme și permanente pentru păstrarea banilor cash și pentru dreptul cetățenilor de a-i folosi.

Progresul tehnologic este bun atunci când servește omul, nu atunci când îl face dependent de sisteme pe care nu le controlează și care îl controlează.

Digitalul poate aduce eficiență, dar numerarul oferă libertate, siguranță și acces pentru toți”, a spus Claudiu Târziu în videoclipul postat pe pagina de Facebook.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.

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