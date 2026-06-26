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Maia Sandu, îngrijorată de venirea AUR la putere în România

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 26 Iun 2026
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maia sandu, președinta Republicii Moldova
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. FOTO: Agerpres

Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, se declară îngrijorată de o posibilă venire a AUR la putere în România.

Conform acesteia, relaţia dintre cele două ţări s-ar schimba dacă partidul condus de George Simion ar fi la guvernare. 

"O venire a AUR la putere, cu siguranță (n.r. ar schimba relaţiile). I-am auzit de nenumărate ori spunând că Republica Moldova nu trebuie susținută și nu cred că am avea mare ajutor nici în procesul de integrare europeană", a declarat Maia Sandu într-un interviu pentru ProTV Chişinău. 

Aceasta şi-a întărit declaraţia şi e convinsă că dacă AUR ar fi la putere în România, ajutorul ţării noastre pentru parcursul european al Republicii Moldova s-ar diminua. 

"Nu cred că am avea mare ajutor nici în procesul de integrare europeană. Nu cred că AUR la putere în România ar avea autoritatea în Uniunea Europeană să ne susțină, chiar dacă ar vrea să ne susțină”, a mai declarat ea. 

Criza politică din România afectează Republica Moldova? Autostrada Unirii, exemplu 

De 50 de zile, România nu are un Guvern cu forţe depline, iar acest lucru se poate resimţi şi la Chişinău. Autostrada Unirii este doar unul dintre exemple, spune Maia Sandu. 

"Sperăm să nu afecteze. Sperăm să putem să continuăm proiectele importante pe care le-am inițiat. Dar, bineînțeles, anumite lucruri nu se vor întâmpla suficient de repede. 

Sper că banii din programul SAFE, care trebuiau să ajungă pentru această autostradă (n.r. autostrada Unirii), vor fi în siguranță, vor fi debursați și implementați la timp", a mai declarat Maia Sandu. 

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Comentarii (9)

Nicolae Ștefan   •   26 Iunie 2026   •   10:19

,, Dînsa ,, , să știe că 95% dintre romăni , sunt ,, extrem de îngrijorați ,, de prezența acesteia în spațiul politic moldovean ... . Nu mai spun de gîngurelile dînsei la adresa Romăniei . Romănii , nu au nevoie de ,, expertiza ,, ei . Să încerce să continue la Moscova .

Ivan   •   26 Iunie 2026   •   10:17

La mâța asta mică și încrezută de Maia, i se dă prea multă atenție !!!

ROMÂN   •   26 Iunie 2026   •   09:57

Vad numai comentarii pozitive!!Le puteți trimite pe adresa presedintiei României? MULȚUMESC,!

Valter Cojman   •   26 Iunie 2026   •   09:31

Individa l-a impiedicat pe Simion sa mai mearga in R. Moldova pentru ca acesta voia unirea R. Moldova cu tara mama, Romania.
Acum vrea si ea acest lucru dar, tinand cont ca a blocat AUR si pe Simion sa mearga in R. Moldova stie ca va trebui sa-si ceara IERTARE de la AUR si de la Simion si nu-i convine sa recunoasca ca a fost o imbecila atunci cand l-a declarat pe Simion persona non grata pe teritoriul R. Moldova.

ROMÂN   •   26 Iunie 2026   •   09:14

Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia!

Florian Dumitrescu   •   26 Iunie 2026   •   09:05

O clanta Nu vrei tu? Acum dai directive Si la noi.Fa ceva bun la voi Nu Mai tot umbla cu mana intinsa.

Adrian   •   26 Iunie 2026   •   08:59

Cucoana!,,,Știi teorema lui Dabija???

Andrei   •   26 Iunie 2026   •   08:52

fii ingrijorata de bolojan al tau si de sorosismele tale

vasile   •   26 Iunie 2026   •   08:48

ai grija de moldova ta !

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