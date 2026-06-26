Maia Sandu, îngrijorată de venirea AUR la putere în România

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. FOTO: Agerpres

Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, se declară îngrijorată de o posibilă venire a AUR la putere în România.

Conform acesteia, relaţia dintre cele două ţări s-ar schimba dacă partidul condus de George Simion ar fi la guvernare.

"O venire a AUR la putere, cu siguranță (n.r. ar schimba relaţiile). I-am auzit de nenumărate ori spunând că Republica Moldova nu trebuie susținută și nu cred că am avea mare ajutor nici în procesul de integrare europeană", a declarat Maia Sandu într-un interviu pentru ProTV Chişinău.

Aceasta şi-a întărit declaraţia şi e convinsă că dacă AUR ar fi la putere în România, ajutorul ţării noastre pentru parcursul european al Republicii Moldova s-ar diminua.

"Nu cred că am avea mare ajutor nici în procesul de integrare europeană. Nu cred că AUR la putere în România ar avea autoritatea în Uniunea Europeană să ne susțină, chiar dacă ar vrea să ne susțină”, a mai declarat ea.

Criza politică din România afectează Republica Moldova? Autostrada Unirii, exemplu

De 50 de zile, România nu are un Guvern cu forţe depline, iar acest lucru se poate resimţi şi la Chişinău. Autostrada Unirii este doar unul dintre exemple, spune Maia Sandu.

"Sperăm să nu afecteze. Sperăm să putem să continuăm proiectele importante pe care le-am inițiat. Dar, bineînțeles, anumite lucruri nu se vor întâmpla suficient de repede.

Sper că banii din programul SAFE, care trebuiau să ajungă pentru această autostradă (n.r. autostrada Unirii), vor fi în siguranță, vor fi debursați și implementați la timp", a mai declarat Maia Sandu.