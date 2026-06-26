Temperaturile extreme schimbă regulile în Paris: Ce măsuri au luat autoritățile

Poliția din Paris a interzis temporar consumul de alcool în spațiile publice. Sursa foto: Agerpres

Valul de caniculă care afectează Parisul determină autoritățile să ia măsuri speciale pentru gestionarea situației.

Poliţia din Paris a impus o interdicţie temporară privind consumul de alcool în capitala franceză în contextul valului de caniculă care pune presiune pe sistemul sanitar, informează DPA, potrivit Agerpres.

De vineri până duminică dimineaţă, vânzarea de alcool va fi interzisă, iar consumul de alcool în spaţiile publice va fi de asemenea interzisă, a anunţat joi poliţia.

Restaurantele şi barurile sunt scutite de această interdicţie.

Spitalele din zona Grand Paris operează deja la capacitate maximă din cauza valului de caniculă, fiind spitalizaţi în permanenţă noi pacienţi, potrivit şefului Poliţiei, Patrice Faure.

Interdicţia are drept scop uşurarea presiunii asupra spitalelor şi serviciilor de urgenţă prin a prevenirea intervenţiilor suplimentare legate de consumul de alcool, a precizat el.

Spitalele din Franţa se află deja la cel mai ridicat nivel de alertă.

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Medicii recomandă evitarea alcoolului

În contextul temperaturilor care se apropie de 41 de grade Celsius în capitală, medicii recomandă renunţarea la consumul de alcool, întrucât creşte riscul de insolaţie, a spus şeful poliţiei.

O interdicţie privind consumul de alcool impusă duminica trecută cu prilejul evenimentului Fęte de la Musique a contribuit în mod semnificativ la reducerea numărului de incidente şi al situaţiilor de urgenţă, a spus el.

După mai multe zile de temperaturi ridicate, străzile din Paris sunt sufocate de căldură, iar locuinţele oamenilor se răcoresc cu greu pe timpul nopţii.

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