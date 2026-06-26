Replica AUR după verdictul lui Nicușor Dan: „Uitați-vă din nou pe filmare. Fiți atenți ce gest a făcut!” video

Nicușor Dan / agerpres

Nicușor Dan a fost întrebat dacă partidul AUR este unul pro-occidental, iar șeful statului a spus scurt: „În opinia mea, nu”.

Despre acest subiect ne-a vorbit și Georgiana Teodorescu, europarlamentară AUR, mai ales că întreaga conducere a AUR a fost invitată la petrecerea organizată în avans, cu ocazia zilei de 4 iulie, la grădina Ambasadei SUA din București.

„Păi nu mai sunteți un partid pro-rus? Sunteți pro-american?”, a întrebat-o Bogdan Chirieac pe Georgiana Teodorescu, europarlamentară AUR.

„N-am fost niciodată un partid pro-rus. Acesta este un narativ rostogolit exclusiv de competitorii noștri politici din România, care încearcă să ne excludă de la guvernare și să ne ocolească.

Problema este că nu ne ocolesc doar pe noi, ci ocolesc milioanele de români care ne-au votat și și mai multele milioane de români care ne-ar vota acum, conform sondajelor.

Nu poți să ocolești în halul acesta voința poporului român și să spui că toți cei care au votat sau ar vota AUR greșesc sau nu înțeleg cum funcționează lucrurile sau ce înseamnă Europa și restul lumii.

La conferința de presă a președintelui Nicușor Dan, acesta a fost întrebat direct dacă apreciază că AUR este un partid pro-occidental. După câteva secunde de gândire, președintele a răspuns: „Nu””, a zis europarlamentara AUR.

„Deci nu este un partid pro-occidental. Îl puteți contrazice pe domnul președinte?”, a zis Bogdan Chirieac.

„În primul rând, mi-a venit să râd. Am văzut și eu filmarea respectivă. Prima dată când a fost întrebat dacă apreciază că AUR este un partid pro-occidental, a făcut un gest. Apoi s-a oprit, s-a gândit câteva secunde și a spus: „În opinia mea, nu”. Să vă uitați din nou pe filmare. După cum și dumneavoastră ați spus, facem parte din Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni. Este Giorgia Meloni pro-rusă? Sau anti-europeană? Nu cred”, a zis Georgiana Teodorescu, europarlamentară AUR, la DC News.

ECR exclude orice europarlamentar care este cu adevărat pro-rus

„Regulile din Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) sunt cât se poate de clare. Suntem un grup responsabil, care pune pe primul loc interesul cetățenilor europeni. Nu există derapaje pro-ruse. Dacă cineva ar fi pro-rus, ar fi exclus din ECR. Am avut cazul unui coleg, eurodeputat din Luxemburg, care, la un moment dat, a făcut o vizită de lucru în Rusia din proprie inițiativă, fără acordul grupului, și a avut întâlniri cu oficiali ruși. A fost exclus din ECR”, a spus europarlamentara AUR la DC News.

„Poziționarea noastră la nivel european, în cadrul ECR, este una clar europeană. Votăm cot la cot cu PPE în majoritatea dosarelor. (...) Polonezii nu sunt pro-ruși. Românii nu sunt pro-ruși. Aceasta este realitatea. Bunica mea povestea că, atunci când era fată, părinții o ascundeau în pod, în județul Iași, aproape de granița cu Republica Moldova, împreună cu celelalte fete din sat, pentru că veneau rușii și exista teama că le vor viola. Noi avem această traumă în sânge”, a mai zis Georgiana Teodorescu.