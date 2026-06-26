Italia se alătură inițiativei Pax Silica pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare în inteligența artificială

Giorgia Meloni, premierul Italiei. Sursa Foto: Agerpres

Italia va adera la inițiativa americană Pax Silica pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare în domeniul inteligenței artificiale, în ciuda tensiunilor dintre Giorgia Meloni și Donald Trump.

Italia își confirmă intenția de a se alătura inițiativei americane Pax Silica, un program dedicat consolidării securității lanțurilor de aprovizionare din domeniul inteligenței artificiale. Decizia vine în ciuda tensiunilor recente dintre premierul Giorgia Meloni și președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Anunțul a fost făcut de un oficial din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Italiei, citat de Reuters, notează Agerpres.

Ambasadorul Armando Varricchio a declarat pentru publicația Corriere della Sera că ministrul italian de externe, Antonio Tajani, și secretarul de stat american, Marco Rubio, vor semna un memorandum de înțelegere imediat ce agenda celor doi va permite.

„Aceasta oferă o bază politică care demonstrează dorinţa de a relua colaborarea de unde am întrerupt-o temporar”, a spus Varricchio.

Ce este inițiativa Pax Silica

Pax Silica este un proiect lansat de Departamentul de Stat al SUA pentru a consolida securitatea lanțurilor de aprovizionare necesare dezvoltării inteligenței artificiale. Inițiativa vizează domenii precum energia, mineralele critice, producția avansată și dezvoltarea modelelor de inteligență artificială.

Comisia Europeană a aderat la acest demers joi, iar Țările de Jos s au alăturat la începutul acestei săptămâni.

În calitate de trimis special al Italiei pentru inovare, Armando Varricchio a participat joi, ca observator, la summitul organizat la Washington în cadrul inițiativei Pax Silica.

Cu această ocazie, el a semnat o declarație comună privind oportunitățile oferite de inteligența artificială, alături de reprezentanți ai Regatului Unit, Germaniei, Japoniei, Indiei și Coreei de Sud.

Italia trebuia să participe luni la o reuniune dedicată inițiativei Pax Silica, organizată la Miami. Ministrul de externe Antonio Tajani și a anulat însă deplasarea după schimbul public de replici dintre Giorgia Meloni și Donald Trump.

Disputa a izbucnit după ce președintele american a criticat ceea ce a numit lipsa de sprijin a Italiei pentru războiul din Iran.