Mihai Fifor, către USR: Oriunde vi se dă putere de decizie, distrugeți tot în jur

Mihai Fifor

Mihai Fifor, deputat din partea Partidului Social Democrat (PSD), transmite USR că „România va avea un Guvern funcțional, cu sau fără voi“.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, deputatul social-democrat Mihai Fifor, îi răspunde liderului USR, Dominic Fritz, care a spus că partidul său își menține decizia de a nu vota un premier PSD.

„Mă întreb, oare când a devenit cetățean român, domnul Fritz a parcurs legea de bază a țării? Care se cheamă Constituție. Și care spune foarte clar cum se organizează și funcționează statul român.

România nu se conduce în devălmășie, domnule Fritz. România este o democrație. În care se organizează alegeri libere și democratice. Din alegeri rezultă voința poporului, care decide pe cine a ales să îl conducă. Nu puțin, nu mult, nu cu jumătăți de măsură. Cu puteri depline, odată ce Guvernul a fost învestit de Parlament.

Partidul Social Democrat a câștigat alegerile parlamentare. În virtutea acestui fapt, domnule Fritz, are dreptul constituțional să formeze un guvern. Cu puteri depline. Și să guverneze. Fără Fritz gardian.

Singurul organism abilitat de Constituție să exercite control asupra Guvernului este Parlamentul. Nu Fritz și gașca lui“, scrie Fifor pe Facebook.

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„România va avea un Guvern funcțional, cu sau fără voi“

Partidul Social Democrat regretă că a oferit USR posibilitatea de a guverna împreună, notează Mihai Fifor, deoarece „oriunde vi se dă șansa să aveți putere de decizie, distrugeți tot în jur“.

„Eu știu că tare v-ar plăcea o Românie în care voi să vă faceți mendrele. Dar nu se poate. România, domnule Fritz, oricât vă displace asta, este o țară democratică, membră a UE și NATO. Există legi aici.

Știu că pentru dumneavoastră și gașca de la USR respectarea legii pare opțională. S-a văzut și după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a spus clar că ați încălcat legea. Voi însă nu dați doi bani pe lege. Legea sunteți voi. Tu, Miruță, Buzoianu, Ambrozie... apostolii neamului românesc. Luceferii țării.

Dar am o veste proastă pentru voi. La alegerile parlamentare ați obținut puțin peste 12% din voturi și v-ați clasat pe locul al patrulea. Aceste cifre nu vă dau dreptul să decideți cine are voie să guverneze și cine nu, chiar dacă, din bunăvoință și din dorința de a face bine țării, PSD v-a adus la masa deciziei.

Lucru pe care îl regretăm enorm acum, pentru că oriunde vi se dă șansa să aveți putere de decizie, distrugeți tot în jur. Iar lucrul acesta nu trebuie să se mai întâmple vreodată.

Nu PSD trebuie monitorizat de voi. Voi sunteți cei care trebuie să convingeți românii că puteți exercita responsabil puterea. Până acum, deși niciun rezultat obținut în alegeri nu vă dădea acest drept, ori de câte ori ați avut ocazia să luați decizii, ați făcut praf tot în jur. Iar acesta este motivul pentru care tot mai mulți români privesc cu neîncredere uriașă ideea de a vă încredința din nou decizii importante.

Nu faceti abuz de bunul simt al PSD, domnule Fritz. Ați avut parte de prea mult respect din partea noastră, deși nu îl meritați nici 1%. Cu sau fară voi, România va avea un guvern funcțional. Care să scoată țara din criza profundă în care voi ați aruncat-o. Cu bună știință. Cu zâmbetul pe buze. Sabotând orice ducea la dezvoltare și bună-stare pentru români. Lucru acesta se oprește acum. Aici. Și nu uita, Fritz! Mergem oricând în fața poporului dacă e nevoie. Mă întreb însă sincer...oare veți mai exista după? Nu că v-ar regreta cineva prea mult vreodată“, conchide Mihai Fifor, deputat PSD.