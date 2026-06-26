„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”. Tur ghidat, dezbatere despre reducerea riscului seismic și activități pentru public, duminică

„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” revine duminică, 28 iunie, cu un nou program dedicat redescoperirii orașului prin patrimoniu, dialog și implicare civică.

Sub tema „Bucureștiul rezilient: patrimoniu, comunitate și siguranță urbană”, ediția propune un tur ghidat pe Calea Victoriei, o dezbatere despre reducerea riscului seismic, o expoziție tematică și o sesiune de informare dedicată drepturilor consumatorilor în Europa.

Programul începe la ora 11:00 cu turul ghidat „Explorează Bucureștiul la pas pe Calea Victoriei”, susținut de ghidul cultural și istoric Anita Sterea. Traseul pornește de la Statuia Ecvestră a Regelui Carol I și se încheie la Muzeul Național de Istorie a României, oferind participanților ocazia de a descoperi poveștile și patrimoniul uneia dintre cele mai importante artere ale Capitalei. Participarea este gratuită, pe bază de înscriere prealabilă, aici.

Începând cu ora 17:00, Piața Revoluției găzduiește dezbaterea „Reducerea riscului seismic – un efort comun”, moderată de Răzvan Munteanu, alături de invitații Dragoș Marcu, Beatrice Băluță Siclitaru, Matei Sumbasacu, Matei Damian și Daniela Chiracu. Discuția aduce în prim-plan importanța colaborării dintre instituții, specialiști și comunitate pentru creșterea siguranței urbane și protejarea patrimoniului construit.

Tot în Piața Revoluției, între orele 17:00 și 21:00, publicul poate vizita expoziția „Reducerea riscului seismic – un efort comun”, organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, care oferă informații despre măsurile necesare pentru consolidarea clădirilor vulnerabile și pentru creșterea gradului de conștientizare privind vulnerabilitatea seismică și importanța pregătirii pentru cutremure.

Programul zilei continuă între orele 18:00 și 20:00, la Muzeul Național de Istorie a României, cu sesiunea de informare „La pas cu drepturile tale prin Europa”, organizată de Centrul European al Consumatorilor din România, dedicată informării publicului cu privire la drepturile și protecția de care beneficiază consumatorii în în spațiul european.

În acest weekend, programul „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” se desfășoară exclusiv duminică, 28 iunie, când bucureștenii și turiștii sunt invitați să participe la activitățile pregătite în cadrul proiectului.

PROGRAM STRĂZI DESCHISE – BUCUREȘTI

Duminică, 28 iunie

11:00 – 12:30, Traseu itinerant: Statuia Ecvestră a Regelui Carol I → Muzeul Național de Istorie a României, Tur ghidat „Explorează Bucureștiul la pas pe Calea Victoriei”, cu: Anita Sterea (ghid cultural și istoric);

17:00 – 18:30, Piața Revoluției, Dezbatere: „Reducerea riscului seismic – un efort comun”, Moderator: Răzvan Munteanu, Invitați: Dragoş Marcu, Beatrice Băluță Siclitaru, Matei Sumbasacu, Matei Damian, Daniela Chiracu;

17:00 – 21:00, Piața Revoluției, Expoziția „Reducerea riscului seismic – un efort comun” (Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic);

18:00 – 20:00, Muzeul Național de Istorie a României – „La pas cu drepturile tale prin Europa” – sesiune de informare a publicului cu privire la drepturile de care beneficiază în Europa, în calitate de consumatori (Centrul European al Consumatorilor din România).

Traseu și restricții de circulație

Calea Victoriei devine pietonală, duminică, 28 iunie, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, între orele 10:00-22:00, fără afectarea intersecțiilor. Traficul rutier se reia pe timpul nopții (duminică spre luni), de la ora 22:00. Se va permite traversarea pe Str. Știrbei Vodă, Str. C.A. Rosetti, Str. Dem I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu, Bd. Regina Elisabeta.

Sâmbătă, 27 iunie, Calea Victoriei nu va fi pietonală. (Claudia Calotă)