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Trump ameninţă Europa cu taxe de 100% dacă Bruxellesul taxează serviciile digitale oferite de companiile americane

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 26 Iun 2026
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donald trump
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump amenință Uniunea Europeană cu taxe vamale de 100% dacă Bruxellesul introduce taxe asupra serviciilor digitale furnizate de companiile americane.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat vineri că le va impune statelor Uniunii Europene taxe vamale de 100% dacă blocul comunitar implementează vreo taxă asupra serviciilor digitale furnizate de companiile din SUA, chiar cu preţul anulării înţelegerilor comerciale deja încheiate între SUA şi UE, relatează agenţiile internaţionale de presă.

"Numeroase ţări europene discută despre aplicarea iminentă a unei taxe pe serviciile digitale împotriva companiilor americane (...) Orice ţară care va impune o astfel de taxă va avea un răspuns imediat de 100% ca taxă vamală pe toate bunurile trimise către Statele Unite. Această taxă vamală va anula acordurile comerciale încheiate cu ţara respectivă", a scris preşedintele american pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Avertismentul lui Trump vine a doua zi după ce statele Uniunii Europene au aprobat oficial un acord comercial negociat anul trecut cu SUA, care plafonează la 15% taxele vamale percepute de SUA asupra importurilor din ţările blocului comunitar, conform Agerpres. 

S-a ajuns atunci la un consens care a evitat un război comercial între UE și SUA

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele american, Donald Trump, au anunțat atunci concluziile discuțiilor în fața presei, la complexul de golf Turnberry al președintelui SUA, potrivit Reuters.

S-a ajuns la un consens care a evitat un război comercial între UE și SUA începând cu 1 august 2025, dată de la care Trump a amenințat anterior că Statele Unite vor aplica taxe vamale de 30% asupra importurilor provenite din UE.

Trump a criticat în mod repetat Uniunea Europeană, afirmând că a fost „creată pentru a păcăli Statele Unite” în materie de comerț.

Principala sa nemulțumire este deficitul comercial al SUA în ceea ce privește schimburile de produse cu Uniunea Europeană, care în 2024 a atins 235 de miliarde de dolari, potrivit datelor Biroului de Recensământ al SUA. UE, la rândul său, subliniază surplusul american în sectorul serviciilor, care compensează parțial dezechilibrul.

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