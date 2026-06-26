CFR Călători impune restricții de viteză în contextul primului Cod Roşu de caniculă din acest an: Sunt posibile întârzieri ale trenurilor

Foto: Agerpres

Temperaturile extreme anunţate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru următoarele zile pot afecta desfăşurarea circulaţiei feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor, după ce administratorul infrastructurii feroviare - CFR SA - va aplica restricţii de viteză, informează vineri CFR Călători.

„În contextul avertizărilor meteorologice de caniculă şi disconfort termic accentuat emise astăzi, 26 iunie 2026, de Administraţia Naţională de Meteorologie, CFR Călători informează publicul că temperaturile extreme pot afecta desfăşurarea circulaţiei feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor. Restricţiile de viteză impuse pe reţeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, în scopul protejării infrastructurii şi al desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă. Aplicarea acestor măsuri poate conduce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători”, se arată într-un comunicat al companiei.

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CFR Călători precizează că foloseşte întregul parc de material rulant echipat constructiv cu instalaţii de climatizare şi dă asigurări că depune toate eforturile pentru menţinerea acestora în stare optimă de funcţionare.

Potrivit sursei citate, înainte de plecarea fiecărui tren, vehiculele sunt supuse verificărilor tehnice şi funcţionale, iar pentru perioada cu temperaturi extreme au fost dispuse măsuri suplimentare de mentenanţă, precum: înlocuirea filtrelor de aer; curăţarea componentelor instalaţiilor de climatizare cu jet de apă şi aer sub presiune; verificarea presiunii agentului frigorific;bînsoţirea anumitor trenuri de către electricieni de vagoane, pe rutele şi în intervalele orare cu temperaturi foarte ridicate; intervenţii operative în staţiile unde există personal tehnic specializat.

„La temperaturi exterioare care depăşesc 35 grade la umbră - echivalentul unor valori de aproximativ 50 - 80 grade C în zonele expuse direct radiaţiei solare, în proximitatea trenurilor - instalaţiile de climatizare pot funcţiona cu eficienţă redusă sau pot trece automat în regim de ventilaţie pentru protejarea echipamentelor împotriva avariilor. Aceste situaţii sunt generate de condiţii meteorologice extreme care pot depăşi limitele constructive de funcţionare ale instalaţiilor”, explică reprezentanţii transportatorului feroviar de călători.

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Pentru desfăşurarea călătoriei în condiţii cât mai bune, CFR Călători recomandă pasagerilor: să se hidrateze corespunzător şi să aibă permanent la îndemână apă; să deţină medicaţia necesară, în cazul unor afecţiuni medicale; să anunţe imediat personalul de tren dacă se simt rău sau observă un alt pasager care are nevoie de asistenţă.

În sezonul estival, CFR Călători utilizează întregul parc de material rulant disponibil din punct de vedere tehnic, cu prioritate pe rutele cu trafic intens. Pentru evitarea aglomeraţiei şi alegerea celor mai convenabile variante de călătorie, reprezentanţii companiei recomandă, de asemenea: planificarea din timp a deplasărilor; utilizarea tuturor trenurilor disponibile în graficul de circulaţie; achiziţionarea biletelor cu anticipaţie, acestea putând fi cumpărate cu până la 30 de zile înainte de efectuarea călătoriei.

Biletele pot fi achiziţionate prin următoarele canale: online, pe site-ul www.cfrcalatori.ro; prin aplicaţia mobilă „CFR Călători bilete online”, disponibilă în Google Play, App Store şi Huawei AppGallery; de la automatele de vânzare din principalele gări; de la casele de bilete şi agenţiile de voiaj CFR Călători, notează Agerpres.