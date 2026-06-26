PSD, după propunerea lui Siegfried Mureșan: Scenariu premeditat de a menține România în criză politică

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

Partidul Social Democrat denunță blocajul politic total iresponsabil al PNL, USR și UDMR, care riscă să arunce România în haos economic și social.

Partidul Social Democrat transmite într-un comunicat de presă că anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun – fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate – este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline.

„PSD a susținut în permanență, după ce moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan a trecut cu un număr record de voturi, adoptarea unei soluții rapide care să permită ca România să meargă înainte.

PSD a dorit refacerea rapidă a coaliției pro-occidentale – fără Bolojan. Au refuzat! PSD a susținut încercările președintelui României privind desemnarea unui alt premier. Au refuzat, deși inițial au acceptat. PSD a acceptat să își asume funcția de prim-ministru și guvernarea, dar și adoptarea unui acord politic cu partidele de dreapta. Au refuzat, deși inițial au propus și au insistat săptămâni în șir cu această variantă.

Toate aceste schimbări de opinie ale PNL-USR-UDMR demonstrează existența unui scenariu premeditat al acestora de a menține România în criză politică.

De data aceasta, partidele de dreapta s-au opus deschiderii afișate de PSD, cu un nou șir nesfârșit de pretexte - rotativa guvernamentală, principiul reciprocității, condiții aberante fără acoperire constituțională - schimbate de la o zi la alta, după cum le dictează calculele de partid. Aceasta nu este negociere. Aceasta este sabotaj și rea-voință.

România plătește azi prețul acestui joc: Parlamentul intră în vacanță în câteva zile, Guvernul rămâne fără puteri depline, jaloanele PNRR trebuie îndeplinite până la sfârșitul lunii august, iar agențiile de rating se pregătesc să rediscute evaluarea suverană a țării. Blocajul impus de partidele dreptei poate avea un impact devastator asupra ratingului și credibilității României în fața partenerilor europeni. Consecințele acestui blocaj vor fi suportate de milioane de cetățeni.

PSD îi somează pe liderii PNL, USR și UDMR să pună capăt acestui joc iresponsabil. România nu este proprietatea dreptei politice și nu poate fi ținută ostatică unor calcule meschine de partid“, transmite PSD.

Intotero: Siegfried Mureşan - un nume prezentat drept 'tehnocrat european'; ridică multe semne de întrebare

Deputatul PSD de Hunedoara Natalia Intotero, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a criticat vineri propunerea PNL, USR şi UDMR ca europarlamentarul Siegfried Mureşan să fie desemnat premier, afirmând că acesta este prezentat drept "tehnocrat european", dar "ridică multe semne de întrebare".

"Siegfried Mureşan - premierul pe care nimeni nu l-a ales, dar care apare mereu pe lista celor care împart funcţii. PNL, USR şi UDMR îl propun pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier. Un nume prezentat drept 'tehnocrat european', dar care ridică multe semne de întrebare. Siegfried Mureşan este hunedorean la origine. Însă, dincolo de CV-ul construit la Bruxelles, rămân nişte întrebări legitime: ce a făcut concret pentru Hunedoara, pentru oamenii locului, pentru judeţul din care a plecat? Ce proiecte majore a adus acasă? Ce investiţii? Ce rezultate palpabile? Debutul său politic a fost construit pe structurile Băsescu & Udrea, nu pe meritele proprii. În 2014, a prins loc eligibil în PE pe listele Mişcării Populare, partidul lui Băsescu, structura Elenei Udrea. Asta e fundaţia pe care s-a construit 'omul de la Bruxelles'", a scris Intotero pe Facebook.

Ea a amintit că, încă din 2018, numele lui Mureşan era vehiculat pentru funcţia de premier de către Traian Băsescu, ceea ce, în opinia sa, arată că nu este "o apariţie nouă", ci "un produs al vechilor reţele de putere".

"Când barca lui Traian Băsescu a început să se scufunde, a fost primul care a părăsit-o, fugind în braţele primitoare ale liberalilor. Iar la nivel european, poziţionările sale privind acordul Mercosur au fost contrare intereselor producătorilor români, în special din agricultură. România are nevoie de un premier care să cunoască realităţile din ţară, nu doar culoarele de la Bruxelles. Un premier care să fi demonstrat că poate construi aici, pentru români - nu doar să bifeze funcţii şi susţineri de partid", a conchis Natalia Intotero.

PNL, USR şi UDMR au hotărât să-l propună pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, considerând că reprezintă o soluţie pentru România în aşa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să permită instalarea unui Guvern în perioada următoare, a declarat, vineri, preşedintele PNL, Ilie Bolojan.