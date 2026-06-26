Volkswagen ar putea concedia 100.000 de angajați și închide mai multe fabrici

Volkswagen va disponibiliza 100.000 de angajați. Sursa foto: Freepik

Volkswagen ar putea trece printr-o restructurare majoră, care ar include concedierea a până la 100.000 de angajați la nivel global și închiderea mai multor fabrici din Germania.

Volkswagen ar putea trece prin cea mai amplă restructurare din istoria companiei, cu posibile concedieri de până la 100.000 de angajați la nivel global și închiderea a patru fabrici din Germania, potrivit informațiilor publicate de Euronews.

Planurile ar face parte dintr-un program major de reorganizare internă, despre care Manager Magazin scrie, citând surse din interiorul grupului, că a fost discutat de directorul general Oliver Blume cu membrii boardului. Conform acestor informații, restructurarea ar putea viza aproximativ 100.000 de locuri de muncă din totalul de circa 657.000 la nivel mondial, o reducere semnificativ mai mare decât ținta anunțată anterior de aproximativ 50.000 de posturi până în 2030.

Surse interne mai susțin că documentul de lucru nu include o cifră exactă privind disponibilizările, tocmai pentru a permite flexibilitate în implementarea măsurilor. Compania a refuzat să comenteze aceste informații, transmițând printr-un purtător de cuvânt: „Faptele relevante ale acestei chestiuni vor fi discutate și aprobate de organismele competente. Nu vom anticipa acest proces”.

Același reprezentant a adăugat: „Consiliul de administrație a afirmat în repetate rânduri că actualul nostru model de afaceri nu mai funcționează pentru toate mărcile: să dezvoltăm mașini în Germania, să le producem în Europa și să le exportăm în întreaga lume”. Oficialul a mai subliniat că atât industria auto, cât și grupul Volkswagen se află într-un proces amplu de transformare.

Posibile închideri de fabrici

Pe lângă reducerea personalului, raportul Manager Magazin indică și posibilitatea închiderii a patru unități de producție în următorii ani. Sunt vizate fabricile din Hanovra, Zwickau și Emden, precum și uzina Audi din Neckarsulm, în landul Baden-Württemberg. Închiderea ar urma să fie realizată treptat, pe măsură ce modelele produse în aceste locații își încheie ciclul de viață.

Totuși, implementarea unor astfel de măsuri rămâne complexă, în condițiile legislației muncii din Germania și ale acordurilor colective existente. Volkswagen are un acord privind protecția locurilor de muncă valabil până în 2030, în timp ce Audi menține o înțelegere similară până în 2033.

În paralel, grupul ar lua în calcul și o reorganizare structurală mai amplă, prin separarea brandului principal Volkswagen și a diviziei de componente în entități independente. O astfel de măsură ar putea facilita, pe termen lung, listarea unor divizii pe piețele de capital.

Presiuni financiare și scăderi de performanță

Planurile de restructurare vin pe fondul unor rezultate financiare în scădere. În primul trimestru din 2026, profitul net al grupului a coborât cu 28%, până la 1,56 miliarde de euro, în timp ce veniturile au scăzut cu 2%, la 75,7 miliarde de euro.

Directorul financiar Arno Antlitz a avertizat într-un mod direct asupra situației: „Economiile de costuri planificate până acum nu sunt suficiente. Dacă nu reușim să facem acest lucru, ne punem viitorul în pericol”.

Presiunile sunt amplificate și de tarifele vamale impuse de Statele Unite, care generează costuri suplimentare estimate la aproximativ 4 miliarde de euro anual pentru grup. În același timp, Volkswagen se confruntă cu o scădere de 20% a vânzărilor în China în primul trimestru, cea mai importantă piață a sa, unde producători locali precum BYD câștigă tot mai mult teren atât pe piața internă, cât și în Europa.

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