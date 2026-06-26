Ora de vară, eliminată într-o țară după valul de proteste și petiții al cetățenilor. Una dintre acestea a devenit virală

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După numeroase proteste și petiții, un stat a hotărât să revină la ora standard, renunțând la ora de vară permanentă.

În urma presiunii tot mai mari din partea populației, autoritățile din Maroc au decis să renunțe la sistemul de oră de vară permanentă și o să revină la ora standard GMT odată cu încheierea sezonului estival. Anunțul a fost făcut de premierul Aziz Akhannouch după o ședință de guvern, acesta precizând că măsura reflectă atât solicitările venite din partea cetățenilor, cât și discuțiile purtate în cadrul coaliției de guvernare.

Șeful executivului a explicat că menținerea orei de vară pe aproape întreaga durată a anului a creat dificultăți pentru numeroși marocani. Din acest motiv, guvernul a hotărât ca țara să revină la fusul orar GMT, care reprezintă ora standard a Marocului.

Ce probleme întâmpină populația? Una dintre petiții a devenit virală

Hotărârea vine după o analiză a efectelor generate de schimbarea permanentă a fusului orar. În procesul de evaluare, autoritățile au luat în considerare și numeroasele critici formulate de populație în ultimii ani. Decizia survine și pe fondul mai multor petiții prin care cetățenii au cerut eliminarea orei de vară permanente. Una dintre acestea a devenit virală și a adunat 344.654 de semnături.

„Adoptarea orei de vară în Maroc reprezintă o provocare zilnică pentru cetățeni și le afectează calitatea vieții. Pentru mulți dintre noi, schimbarea bruscă a orei duce la perturbări constante ale ceasului biologic”, se arată în petiție.

Documentul susținea, de asemenea, că actualul sistem afectează elevii, studenții și angajații, iar efectele sale se resimt inclusiv asupra sănătății fizice și psihice.

Schimbarea introdusă în 2018 a presupus adăugarea permanentă a unei ore la timpul standard al țării, ceea ce a făcut ca Marocul să funcționeze la GMT+1 aproape pe tot parcursul anului.

Inițial, acest fus orar era aplicat doar în sezonul cald, conform practicii obișnuite a orei de vară. Ulterior însă, autoritățile au decis să îl transforme într-o măsură permanentă. Excepția era reprezentată de luna Ramadanului, perioadă în care Marocul revenea temporar la ora GMT.

Proteste în mai multe orașe

Menținerea permanentă a orei de vară a provocat proteste în mai multe orașe marocane. Sute de elevi și studenți au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea, iar o parte dintre ei au boicotat cursurile, solicitând revenirea la ora standard și păstrarea programului școlar tradițional.

Anunțul privind schimbarea fusului orar vine într-un context politic important. La începutul acestui an, Aziz Akhannouch a declarat că nu va participa la alegerile legislative din Maroc programate pentru 2026 și că renunță și la conducerea partidului Reuniunea Națională a Independenților (RNI).

Cu toate acestea, analiștii politici consideră că decizia privind eliminarea orei de vară permanente ar putea avea și o dimensiune electorală. Potrivit acestora, măsura ar putea contribui la îmbunătățirea imaginii partidului RNI în rândul alegătorilor. În același timp, în mediul politic marocan este tot mai des menționat numele lui Fouzi Lekjaa, despre care unii observatori spun că ar putea deveni viitorul șef al guvernului, conform moroccoworldnews.com.

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