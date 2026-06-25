Analiză Politico: Nicușor Dan, în fața celui mai dificil test politic. România se apropie de o criză constituțională și de riscul alegerilor anticipate

Criza din România a ajuns în Politico, unde se vorbește despre câștigători și riscuri.

La puțin peste un an după ce președintele României, Nicușor Dan, a câștigat puterea într-o confruntare tensionată cu extrema dreaptă, acesta se confruntă cu cel mai serios test de până acum - încercarea de a media un acord între partidele rivale pentru a forma un guvern stabil, scrie Politico.

Ultima șansă înainte de alegeri anticipate

Sursa citată continuă: Ultima coaliție a României s-a destrămat în aprilie, iar primele două nominalizări ale lui Dan pentru funcția de prim-ministru nu au reușit să obțină suficient sprijin din partea partidului pentru a conduce o nouă administrație. Acum are încă o șansă de a nominaliza un nou prim-ministru și de a obține aprobarea candidatului printr-un vot parlamentar înainte de a intra în joc opțiunea unor alegeri anticipate.

Dan va fi reticent în a declanșa noi alegeri generale, deoarece rivalii săi de extremă dreaptă - partidul Alianța pentru Uniunea Românilor - au un avans puternic în sondaje.

Câștigătorii crizei

Însă există un risc în a refuza convocarea alegerilor, adversarii președintelui din AUR și din alte partide amenințând deja că vor încerca să-l pună sub acuzare - o opțiune despre care unii cred că va câștiga un sprijin mai larg cu cât criza se prelungește.

Între timp, pentru țara cu 19 milioane de locuitori de la granița de est a UE, timpul se scurge. Bucureștiul este sub presiune pentru a-și reduce deficitul bugetar ridicat și a îndeplini obiective cheie pentru reformele economice până la sfârșitul lunii august, pentru a asigura aproximativ 11 miliarde de euro din finanțarea UE.

Agențiile de rating sunt, de asemenea, în observație, pe fondul temerilor că incertitudinea politică ar putea declanșa o retrogradare profund dăunătoare a statutului țării.

La presiune se adaugă vacanța de vară programată a Parlamentului. Dacă nu se ajunge la un acord până la sfârșitul lunii iunie, spun analiștii, actualul guvern interimar al premierului demisionar Ilie Bolojan va continua probabil să guverneze până în toamnă.

„Suntem acum la începutul unei crize constituționale”, a declarat Cristian Pîrvulescu de la Universitatea Națională de Studii Politice și Administrative din București. Conform Constituției, unii miniștri aflați în prezent în funcție „nu au dreptul să fie miniștri”, deoarece mandatul guvernului interimar nu ar trebui să dureze mai mult de 45 de zile, un termen limită care a expirat deja.

Discuțiile dintre partidele politice din România pentru a conveni asupra unui guvern minoritar au continuat joi, dar s-au încheiat după două ore, a relatat presa locală, fără a fi anunțat un acord, conchide sursa citată.