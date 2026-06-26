Atac cu drone rusești aproape de România. Elicopter IAR 330 Puma, ridicat de urgență, RO ALERT în Tulcea / FOTO: DC News

Rusia a lansat, vineri dimineață, un nou val de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. În contextul evoluției situației din zonă, Forțele Aeriene Române au ridicat în aer un elicopter IAR 330 Puma pentru monitorizarea spațiului aerian.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, Rusia a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Autoritățile române au reacționat după ce au fost urmărite ținte aeriene aflate în apropierea graniței. Un elicopter IAR 330 Puma al Forţelor Aeriene Române a decolat la ora 03:57, pentru monitorizarea situaţiei aeriene, ca urmare a evoluţiei unor ţinte aeriene, la 31 km est de Sulina.

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Mesaj RO ALERT pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

În timpul atacului, autoritățile au activat procedurile de avertizare pentru populația din zona de frontieră.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO ALERT fiind transmis la ora 03:47.

Alerta aeriană a încetat la ora 04:23.

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MApN: Nu au fost raportate incidente pe teritoriul României

Ministerul Apărării Naționale precizează că, pe durata monitorizării, nu au fost semnalate încălcări ale spațiului aerian sau impactul unor aparate de zbor pe teritoriul României.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate ale vreunui vehicul aerian sau cazuri de impact cu solul, arată sursa citată.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de aceste atacuri şi menţine permanent legătura cu acestea, notează Agerpres.