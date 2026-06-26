Cine va fi premierul României! Schimbare de scenariu pentru Palatul Victoria: „A, stați, că ne filmează” / video

Anca Murgoci și Bogdan Chirieac

Cine va conduce viitorul Guvern?

Într-un dialog cu Anca Murgoci, Bogdan Chirieac a făcut un nou pronostic și a explicat de ce crede că Siegfried Mureșan are mai mari șanse să ajungă premier. Analistul susține că sprijinul de la Bruxelles va cântări decisiv și a făcut o serie de afirmații despre „relația” dintre fondurile europene și viitoarea conducere a Executivului. Dumneavoastră cine credeți că va fi premierul României?

Iată dialogul dintre Anca Murgoci și Bogdan Chirieac:

Anca Murgoci: Domnule Chirieac, nu aveți dreptate.

Bogdan Chirieac: A, stați, că ne filmează.

Anca Murgoci: Vorbeam despre cine credem că va fi premierul României. Siegfried Mureșan sau Sorin Grindeanu? Cine va fi premier, domnule Chirieac?

Bogdan Chirieac: Păi, cum ți-am spus și eu, din nou, Siegfried Mureșan, dacă e să fie.

Anca Murgoci: De ce credeți asta?

Bogdan Chirieac: Fiindcă are tot sprijinul Bruxelles-ului. Și, dacă n-ai sprijinul Bruxelles-ului, nu ai fonduri europene. Tu ai depășit deficitul, că l-ai depășit. Și, conform regulilor europene, ar trebui să-ți fie suspendate fondurile. Nu ți le-au tăiat fiindcă au spus: „Hai că facem SAFE cum vrem noi”, în programul de înarmare. Și era personalitatea lui Ilie Bolojan la Bruxelles. Acum vine și Mureșan, că n-a venit din apa mării Siegfried Mureșan. Este impus de acolo. Deci eu cred că va fi Siegfried Mureșan. Ce vreți voi în România nu interesează pe nimeni, în cazul ăsta. În rest, sigur, toată lumea ne vrea bine binele.

Anca Murgoci: Păi, până mai ieri credeam că va fi Sorin Grindeanu. Dumneavoastră îmi dădeați astăzi știrea.

Bogdan Chirieac: Eu vă dau știrea? V-au dat-o șefii alianței!

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