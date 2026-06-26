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DCNews Stiri Nicușor Dan: PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, dar și-a schimbat poziția. Am revenit la blocajul politic

Nicușor Dan: PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, dar și-a schimbat poziția. Am revenit la blocajul politic

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 26 Iun 2026
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imagine cu Guvernul României
Foto: Gov.ro

Președintele Nicușor Dan a discutat vineri cu liderii partidelor despre viitoarea nominalizare de premier.

UPDATE: Siegfried Mureșan îl contrazice pe Nicușor Dan: PNL nu a spus vreodată că îl va susține pe Grindeanu ca premier
 

UPDATE: ”Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revina la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline” anunță președintele Nicușor Dan. 

UPDATE: În jurul orei 19:00, întâlnirea s-a încheiat, după doar o oră de discuții. Președintele nu ar fi transmis nicio decizie, pentru că blocajul continuă. Există probleme cu privire la acordul de reciprocitate, iar partidele nu și-au modificat pozițiile, ba chiar ar fi fost intransigenți. 

Președintele Nicușor Dan s-a întors din Polonia în speranța în care liderii partidelor s-ar fi înțeles și ar veni cu o majoritate parlamentară care să susțină o viitoare guvernare. Se pare că acest lucru încă nu a fost posibil. Președintele pleacă, din nou, în Polonia. 

Președintele Nicușor Dan ar urma să aleagă între varianta de premier propusă de PNL, USR, UDMR - Siegfried Mureșan și cea propusă de PSD - Sorin Grindeanu. De fapt, președintele ar urma să desemneze care va fi primul în funcția de prim-ministru, până la rocadă. 

Nicușor Dan și-ar dori ca până marți să avem premier. 

Citește și: Cine este Siegfried Mureșan, eurodeputatul care este propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier

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consultari cotroceni
nicusor dan
guvernare
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Comentarii (1)

Valter Cojman   •   26 Iunie 2026   •   18:41

Pentru Mucusor Ban, PSD, PNL, USR si UDMR:
Alegerile anticipate constituie o actualizare a vointei poporului...
De ce va temeti de popor? V-ati batut joc de el si nu vreti sa pierdeti cascavalul si ciolanul?
Daca se intampla asta, inseamna ca o meritati.

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