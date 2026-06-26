Nicușor Dan: PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, dar și-a schimbat poziția. Am revenit la blocajul politic

Foto: Gov.ro

Președintele Nicușor Dan a discutat vineri cu liderii partidelor despre viitoarea nominalizare de premier.

UPDATE: Siegfried Mureșan îl contrazice pe Nicușor Dan: PNL nu a spus vreodată că îl va susține pe Grindeanu ca premier



UPDATE: ”Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revina la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline” anunță președintele Nicușor Dan.

Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD.

Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 26, 2026

UPDATE: În jurul orei 19:00, întâlnirea s-a încheiat, după doar o oră de discuții. Președintele nu ar fi transmis nicio decizie, pentru că blocajul continuă. Există probleme cu privire la acordul de reciprocitate, iar partidele nu și-au modificat pozițiile, ba chiar ar fi fost intransigenți.

Președintele Nicușor Dan s-a întors din Polonia în speranța în care liderii partidelor s-ar fi înțeles și ar veni cu o majoritate parlamentară care să susțină o viitoare guvernare. Se pare că acest lucru încă nu a fost posibil. Președintele pleacă, din nou, în Polonia.

Președintele Nicușor Dan ar urma să aleagă între varianta de premier propusă de PNL, USR, UDMR - Siegfried Mureșan și cea propusă de PSD - Sorin Grindeanu. De fapt, președintele ar urma să desemneze care va fi primul în funcția de prim-ministru, până la rocadă.

Nicușor Dan și-ar dori ca până marți să avem premier.

Citește și: Cine este Siegfried Mureșan, eurodeputatul care este propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier

Rămâneți pe DCNews pentru informații actualizate.