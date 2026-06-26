Siegfried Mureșan îl contrazice pe Nicușor Dan: PNL nu a spus vreodată că îl va susține pe Grindeanu ca premier

Siegfried Mureșan, varianta PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier. Sursa foto: Agerpres

Siegfried Mureșan a declarat, vineri seară, că PNL nu a spus niciodată că îl va susține pe Sorin Grindeanu ca premier, după noul blocaj în negocieri anunțat de președintele Nicușor Dan.

Siegfried Mureșan, propunerea de premier a partidelor PNL-USR-UDMR, a declarat, vineri seară, că PNL nu a spus niciodată că îl va susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, mesaj transmis după ce președintele Nicușor Dan a precizat că negocierile s-au blocat din nou, după ce PNL „și-a schimbat poziția”.

Siegfried Mureșan: PNL nu a spus vreodată că îl susține pe Grindeanu

„Partidul Național Liberal nu îl va susține — și nici nu a spus vreodată că îl va susține — pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD”, a scris Siegfried Mureșan, vineri seară, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a adăugat că decizia PNL de a nu-l susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier se bazează pe lipsa „de preocupare” a președintelui PSD de a implementa „reformele din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private”.

„Noi cunoaștem urgențele României: implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private. Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și a PSD pentru a rezolva aceste urgențe. Tocmai de aceea, noi avem o soluție capabilă să rezolve problemele României. Este timpul să decidem ce vrem cu adevărat: să rezolvăm problemele României sau să instalăm cât mai rapid un prim-ministru PSD? Eu cred că trebuie să ne facem datoria față de românii care vor modernizarea și reformarea țării, nu față de Sorin Grindeanu.