Tânăr de 24 de ani, rănit grav după ce a fost prins sub roata unui tractor lăsat neasigurat

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Un tânăr în vârstă de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital sâmbătă, după ce a fost prins sub roata unui tractor care fusese lăsat neasigurat de către șofer. Victima a fost transportată la spital cu elicopterul.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, accidentul a avut loc pe DC 19, în localitatea Şmig din judeţul Sibiu.

"Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit că un localnic în vârstă de 24 de ani a fost prins sub roata unui tractor lăsat neasigurat de către cel care îl conducea, un alt localnic în vârstă de 58 de ani, ambii fiind coborâţi din vehicul pentru a verifica o posibilă defecţiune. Tânărul a suferit vătămări corporale grave şi a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate", a transmis IPJ.

Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Sibiu a transmis că victima a suferit un traumatism toracic prin strivire.

"Echipajul SAJ sosit la faţa locului i-a acordat asistenţă medicală bărbatului care a suferit un traumatism toracic prin strivire. În cele din urmă, a fost predat echipajului aerian sosit de la Târgu Mureş, care l-a transportat la UPU SMURD Mureş", a transmis SAJ.

Se fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul rutier și pentru a fi luate măsurile legale necesare.

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