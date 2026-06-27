Evaluarea Națională și admiterea la liceu, analizate de prof. Ancuța Dună și Alina Partenie la DC Edu

Urmăriți luni, 29 iunie, o nouă ediție a emisiunii ”DC Edu”. Subiectele momentului: Evaluarea Națională și marea provocare- admiterea la liceu.

Profesoara de Matematică Ancuța Dună, de la Colegiul Național "Școala Centrală", și profesoara de Limba și literatura română Alina Partenie, de la Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" sunt invitatele de luni, 29 iunie, ale prof. univ. dr. Sorin Ivan, în cadrul emisiunii ”DC Edu”. Ediția de luni va fi transmisă pe DCNews și Părinți și Pitici, de la ora 20:00.

Evaluarea Națională va fi subiectul central al emisiunii ”DC Edu”, fiind urmat de marea provocare: admiterea la liceu, dar și alte subiecte importante din sfera educației.

”Vă așteptăm la o discuție esențială și captivantă! O emisiune importantă pentru elevi - viitorii liceeni, profesori, părinți, comunitatea educațională și pentru toți cei interesați de EDUCAȚIE!” transmite profesorul Sorin Ivan, realizatorul emisiunii de prime time de la DCNews, DC Edu.

Nu ratați ediția de luni!