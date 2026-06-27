Cutremur cu magnitudinea 6 în Afganistan, resimțit și în India și Pakistan

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur cu magnitudine 6 a lovit sâmbătă Afganistanul.

Un seism cu magnitudinea 6 a zguduit regiunea Hindukuş (Hindu Kush) din Afganistan, a transmis Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC).

Potrivit EMSC, cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 100 de kilometri.

Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ), citat de agenţia de presă Xinhua, a anunţat o magnitudine de 5,8. Epicentrul, cu o adâncime de 191,9 km, a fost localizat inițial la 36,47 grade latitudine nordică și 70,83 grade latitudine estică.

Până în acest moment, nu există raportări imediate despre victime sau pagube în Afganistan.

Cutremurul a fost resimțit puternic în Delhi, Kabul și nordul Pakistanului. Seismul a avut loc într-o zonă cunoscută pentru activitatea tectonică intensă, cauzată de coliziunea plăcilor tectonice indiene și eurasiatice.



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