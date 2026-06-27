Nicușor Dan se întoarce în Polonia: Întâlnire cu Nawrocki și președinții țărilor baltice

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan s-a întors în Polonia pentru a participa la o reuniune cu președintele Karol Nawrocki și liderii statelor baltice, discuțiile fiind axate pe securitatea regională și consolidarea cooperării europene.

Președintele Nicușor Dan va participa, sâmbătă, la Jurata, Polonia, la o reuniune găzduită de omologul său, Karol Nawrocki, alături de președinții Estoniei, Letoniei și Lituaniei, Alar Karis, Edgars Rinkevics și Gitanas Nauseda, notează Agerpres.

Inițial, Nicușor Dan s-a întors în țară pentru a participa la negocierile cu partidele politice privind formarea unui nou guvern. Totuși, discuțiile au intrat din nou în blocaj, după ce PNL, prin vocea premierului interimar Ilie Bolojan, dar și USR, și-au schimbat poziția și nu mai susțin varianta unui guvern PSD minoritar condus de Sorin Grindeanu. În schimb, tabăra PNL–USR–UDMR îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. În acest context tensionat, Nicușor Dan s-a întors din nou în Polonia.

Întărirea securității europene

Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea va fi dedicată analizei unor teme de importanță majoră pentru regiune, precum întărirea securității europene în fața amenințărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de transformările geopolitice actuale.

În cadrul întâlnirii, vor fi dezbătute, de asemenea, aspecte legate de viitorul Uniunii Europene, care 'trebuie să își adapteze eficient politicile pentru a ține pasul cu provocările și evoluțiile globale, susținând astfel competitivitatea, dezvoltarea și securitatea statelor sale membre'.

Cu prilejul reuniunii, arată sursa citată, președintele Nicușor Dan va sublinia necesitatea asigurării unității Uniunii Europene în fața provocărilor cu care se confruntă continentul nostru și va reafirma angajamentul ferm al României față de unitatea aliaților și partenerilor în NATO și UE, ca fundament al securității și prosperității comune.

Președintele României va accentua necesitatea consolidării descurajării și apărării pe Flancul estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât și al combaterii amenințărilor hibride și cibernetice, precum și prin îmbunătățirea infrastructurii cu uz dual și a securității energetice, conform Agerpres.

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