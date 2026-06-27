”Imaginați-vă următorul scenariu”. Motreanu, nr. 2 din PNL: Duminică, la ora 09:00, președintele îl desemnează pe...

Ilie Bolojan / inquam photos

Dan Motreanu, numărul 2 din PNL, vine cu un exercițiu de imaginație prin care pune, în locul PNL, PSD.

”Imaginați-vă următorul scenariu... Duminică dimineața, ora 9:00. Președintele României îl desemnează pe un primar PSD (de ce nu chiar Constantin Toma?) pentru funcția de prim-ministru.

Înainte de desemnare, nu îl anunță pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. Nici primarul care urmează să fie desemnat premier nu îl anunță pe Sorin Grindeanu, deoarece i se cere să păstreze secretul. „Interesul național” cere discreție. Așa îi spun unii președintelui.

PNL anunță imediat că susține candidatul PSD desemnat și începe să facă „jocuri” în interiorul PSD. PSD se opune oficial acestei desemnări.

Între timp, alesul Președintelui începe să telefoneze parlamentarilor PSD. Unora le propune funcții de ministru, altora diverse poziții importante. Li se explică elegant că asta este și voința Președintelui României și că, bineînțeles, PSD îi va păstra în partid fără nicio problemă.

Mai mult, unii chiar acceptă să intre în Guvern, iar în dreptul numelor lor apare sigla PSD. Evident, restul partidului va fi încântat de această asociere și va aplauda inițiativa.

Ca tabloul să fie complet, liderii organizațiilor PSD sunt contactați inclusiv din diverse instituții „veghetoare ale Constituției”. Li se propun funcții de secretari de stat, conduceri ale unor agenții guvernamentale și chiar... „libertate”, dacă vor susține Guvernul. Totul, desigur, exclusiv în numele interesului național.

Luni, lista miniștrilor și programul de guvernare ajung în Parlament. În Birourile Permanente Reunite, PSD cere ca în dreptul miniștrilor să nu mai apară sigla partidului. Cererea este respinsă.

PSD acceptă senin decizia, în numele democrației și al respectului instituțional. Vine și ziua votului. Mai mulți parlamentari PSD votează Guvernul, ignorând poziția oficială a propriului partid. Rezultatul? Guvernul cade, pentru că nu întrunește numărul necesar de voturi.

Iar PSD, dând dovadă de un comportament evlavios, decide să nu sancționeze pe nimeni. Deci, nu este nevoie de un congres extraordinar.

România, însă, are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Așa că, în laboratoarele unde se coc marile strategii politice, apare soluția salvatoare: cel agresat trebuie să îl susțină necondiționat pe agresor. Prin urmare, PSD va trebui să susțină PNL, fără un acord privind politicile publice și fără reciprocitate. Doar așa proiectul măreț poate continua.

În definitiv, ce este mai firesc și, creștinește, decât să îi mulțumești celui care te lovește? P.S. Orice legătură cu realitatea este, desigur, pur întâmplătoare... sau poate nu” scrie Dan Motreanu, printr-un scenariu în care pune PSD-ul în papucii PNL-ului, prin desemnarea lui Adrian Veștea, care, deși liberal, este pe profilul primarului din Buzău, autodeclarat ”bolojenist”.