Germania ar putea introduce armata obligatorie până la jumătatea lui 2027

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. FOTO: Agerpres

Germania ar putea fi nevoită să reintroducă serviciul militar obligatoriu, în condițiile în care recrutarea de voluntari înregistrează rezultate sub așteptări. Decizia ar urma să fie luată cel târziu până la 31 iulie 2027.

Guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz își propune să transforme Bundeswehr în cea mai puternică armată convențională din Europa. Planul prevede creșterea efectivelor de la aproximativ 185.000 la cel puțin 260.000 de militari de carieră până în 2035.

Strategia vine în contextul presiunilor de securitate generate de amenințarea rusă și al incertitudinilor privind angajamentul Statelor Unite în Europa.

Recrutarea voluntară, sub nivelul așteptărilor

Germania a introdus un serviciu militar voluntar și a impus înregistrarea obligatorie a bărbaților care împlinesc 18 ani. Cu toate acestea, primele rezultate sunt considerate insuficiente.

În perioada ianuarie-mai, Bundeswehr a atras doar 530 de voluntari, în timp ce aproximativ 300.000 de tineri au fost contactați pentru procesul de recrutare.

Thomas Räwekamp, președintele Comisiei de apărare din Bundestag, a explicat că opțiunea revenirii la recrutarea obligatorie rămâne deschisă.

„Dacă nu reuşim să atingem aceste obiective prin voluntariat va trebui să revenim la reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Decizia va trebui luată până în 31 iulie a anului viitor”, a declarat pentru AFP Räwekamp, preşedintele Comisiei de apărare din Bundestag.

El a adăugat: „Am în continuare îndoieli cu privire la capacitatea noastră de a reuşi să atingem aceste obiective foarte ambiţioase” doar pe bază de voluntariat.

Model de recrutare flexibil, nu universal

În scenariul unei eventuale reintroduceri, serviciul militar obligatoriu nu ar viza întreaga generație, estimată la circa 350.000 de tineri de 18 ani. Planul ar presupune selecția anuală a unui număr necesar pentru atingerea țintelor de recrutare ale Bundeswehr.

„Principala mea îngrijorare se referă la creşterea numărului militarilor de carieră şi sub contract, căci ei sunt cei care pilotează avioanele de luptă, navighează pe nave, conduc tancurile sau manivrează sistemele de apărare Patriot”, a declarat oficialul.

Germania își ajustează politica de apărare în contextul riscului unei confruntări cu Rusia în următorii ani. Estimările Berlinului indică faptul că forțele ruse ar putea fi pregătite din 2029 pentru un conflict direct cu statele occidentale.

Răwekamp susține că obiectivul lui Vladimir Putin depășește războiul din Ucraina și vizează slăbirea democrațiilor occidentale.

În acest context, Europa este chemată să accelereze procesul de reînarmare, inclusiv în condițiile unei posibile reduceri a prezenței militare americane pe continent și ale limitelor industriei de apărare din SUA.

Oficialul a făcut referire și la dificultățile proiectelor militare comune europene, inclusiv la programul franco-german al avionului de luptă din viitor, afectat de rivalități industriale între companii precum Dassault și Airbus.

Cooperare europeană și mesajul pentru NATO

În pofida acestor tensiuni, cooperarea franco-germană continuă în anumite domenii, inclusiv prin grupul KNDS, unde Berlinul și Parisul au convenit recent asupra unei guvernanțe paritare.

Subiectul apărării europene urmează să fie discutat la viitorul summit al NATO, programat la Ankara.

Răwekamp speră ca reuniunea să transmită un semnal ferm de unitate către Moscova.

„Este esenţial mai mult ca niciodată să ne afirmăm voinţa de unitate. Căci, cred că unul dintre obiectivele războiului dus de Putin este de asemenea să atace coeziunea Alianţei Nord-Atlantice”, a mai spus acesta.