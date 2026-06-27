Crin Antonescu critică propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier: "E sinistră, nu ca persoană, ci ca propunere"

Agerpres

Crin Antonescu critică propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier al României. Antonescu spune că Mureșan a avut multiple mesaje împotriva administrației Trump, iar acest lucru ar putea dăuna relației strategice pe care România o are cu Statele Unite.

Antonescu spune de asemenea că Ilie Bolojan nu-și dorește de fapt plecarea în opoziție.

„Între toate minciunile lui Ilie Bolojan și ale grupării sale, este că nu-și doresc nici pe departe să se ducă în opoziție, nu-și doresc nici pe departe să își definească nu știu ce identitate prin plecarea de la guvernare, ci își doresc cu orice preț să rămână pe poziții.

Nicușor Dan a căutat în parametrii unei formule pe care el a desenat-o inițial cu câteva așa-zise linii roșii și e clar că această căutare a eșuat. Ultima înțelegere pe care am văzut-o cu toții a fost încălcată și răstălmăcită de Bolojan și gruparea sa, iar propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier arată că Ilie Bolojan e în stare de orice.

După capturarea PNL-ului, după transformarea PNL-ului într-un USR de mână a doua chiar dacă puțin mai mare, e clar că această propunere nu poate fi acceptată de către cine nu dorește totuși ca România și statul român să devină captivii acestei grupări,” a spus Crin Antonescu.

Antonescu: „Pentru interesele statului român, așa ceva e inacceptabil, iar Nicușor Dan știe asta"

Totodată, fostul președinte al PNL și candidat la prezidențiale este de părere că în cazul în care Mureșan ar ajunge premier, relația României cu SUA ar avea foarte mult de suferit.

„La ultima consultare la Cotroceni, l-am văzut pe domnul Bolojan la Cotroceni cum spunea că în condițiile unui pact cu PNRR-ul și alte câteva chestiuni, va vota învestirea unui guvern ca să ieșim din criză.

Propunerea lui Siegfried Mureșan este una sinistră. Propunerea, că nu vorbesc de persoană. Nu poți să pui prim-ministru al României un om care nu a desfășurat nici o zi o activitate profesională sau politică în această țară. Nouă ne-a spus Elena Udrea și mai mulți că ar fi venit pe filiera Elenei Băsescu. El a fost recomandat sau impus atunci, nu mai discut asta. În momentul în care cineva ca domnul Mureșan devine prim-ministrul României asta înseamnă o suspendare a parteneriatului nostru cu Statele Unite. Domnul Siegfried Mureșan este un om care s-a distins dintre politicienii din Parlamentul European prin violente și repetate declarații anti-Trump și împotriva administrației Trump.

Câtă vreme era ce era, nu cred că l-a băgat cineva în seamă la Washington, dar în momentul în care devine prim-ministru al României, toate aceste lucruri spun ceva. Sigur că pe domnul Bolojan nu-l interesează așa ceva, sigur că gruparea haștag în general este și una anti-Trump și anti-americană, dar pentru interesele statului român așa ceva e inacceptabil, iar președintele României este conștient de acest fapt,” a mai spus Crin Antonescu.