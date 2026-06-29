Penurie de combustibil în Rusia. Ultimele decizii și declarații de la Moscova

Mașini la coadă la o stație de carburanți Lukoil din Moscova, Rusia. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Vicepremierul rus Alexander Novak a făcut declarații privind situația exporturilor de combustibili din Rusia, după atacurile recente ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice rusești.

Vicepremierul rus, Alexander Novak, a declarat că nu este necesar ca Rusia să interzică exporturile de motorină, a anunţat agenţia rusă de presă Interfax, transmite Reuters.

Măsuri luate de Moscova după atacurile Ucrainei

De asemenea, a afirmat Novak, Rusia a decis să reducă cotele obligatorii de vânzare a benzinei tranzacţionate la bursă de la 15% la 10% şi să limiteze fluctuaţiile de preţ, susţine Interfax.

Părţi din Rusia se confruntă cu o penurie de combustibili, după ce Kievul şi-a intensificat în ultimele luni campania de lovituri aeriene în Rusia şi în regiunile din Ucraina sub control rusesc, pe care le descrie drept represalii la bombardamentele Moscovei, soldate aproape zilnic cu victime de la începutul ofensivei ruse la scară largă din februarie 2022.

Ucraina vizează în special infrastructura energetică rusească pentru a întrerupe fluxul de hidrocarburi care permite Kremlinului să îşi finanţeze efortul de război.

Putin recunoaște efectele ofensivei de la Kiev

Preşedintele rus Vladimir Putin a recunoscut duminică că problemele legate de aprovizionarea cu carburanţi au provocat penurie în regiunile ruseşti şi a anunţat crearea unui grup de lucru care să asigure că sunt furnizate cantităţi suficiente în ţară.

Acesta a cerut măsuri pentru asigurarea combustibililor în agricultură şi a spus că este luată în considerare interzicerea exporturilor de motorină.

Rusia este al treilea mare producător global de ţiţei.

Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat recent pentru Reuters că sunt luat în considerare subvenţii la combustibilul importat pentru a plafona preţurile carburanţilor, o problemă sensibilă pentru public şi un factor care stimulează creşterea inflaţiei, potrivit Agerpres.

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