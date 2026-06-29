Tabără de vară ratată pentru zeci de elevi și profesori. Cazarea promisă era, de fapt, un șantier / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @rika884

Polițiștii din Maramureș anchetează o posibilă înșelăciune după ce zeci de elevi și profesori au rămas fără tabăra de vară pentru care au plătit în avans aproape 60.000 de lei. Grupul din județul Botoșani susține că, odată ajuns la destinație, a descoperit că unitatea de cazare promisă era încă în construcție și nu putea primi turiști.

Ancheta a început în urma unei plângeri depuse de un profesor, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș.

„Un cadru didactic a sesizat poliţia cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de înşelăciune. Poliţiştii au demarat cercetările în cauză, iar din primele verificări efectuate a reieşit că organizatorului unei tabere de vară, respectiv administratorul unei unităţi de cazare, situată în staţiunea Izvoare, ar fi indus în eroare un grup de 44 de elevi şi patru cadre didactice din localitatea Dorohoi, judeţul Botoşani, prezentându-le o ofertă pentru serviciile oferite la preţul de 92.100 de lei", a declarat Mihaela Ardelean, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș.

Potrivit anchetatorilor, pentru rezervarea taberei, grupul a achitat un avans de 59.500 de lei.

Turiștii au găsit o clădire aflată în construcție

La sosirea în stațiunea Izvoare din Munții Gutâi, participanții au constatat că spațiul de cazare nu putea fi folosit, iar condițiile prezentate în ofertă nu corespundeau cu realitatea.

„Pentru rezervarea locurilor de cazare, persoanele implicate au achitat un avans în cuantum de 59.500 de lei. În momentul în care au ajuns la destinaţie, turiştii au constatat că ar fi fost induşi în eroare, întrucât condiţiile prezentate în ofertă nu corespundeau cu cele reale, unitatea de cazare aflându-se într-un proces de execuţie a construcţiei, ceea ce a condus la imposibilitatea onorării serviciilor promise", a mai precizat Mihaela Ardelean.

Dosarul este instrumentat sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s a produs fapta, pentru recuperarea prejudiciului și pentru aplicarea măsurilor legale, dacă suspiciunile se confirmă, notează Agerpres.