Curtea Supremă respinge cererea lui Trump de a contesta hotărârea prin care i s-au acordat 5 milioane de dolari lui E. Jean Carroll

Curtea Supremă nu va audia apelul formulat de Donald Trump împotriva verdictului unei curți federale din New York, prin care scriitoarei E. Jean Carroll i s-au acordat 5 milioane de dolari pentru faptul că a fost abuzată sexual și defăimată de către actualul președinte al SUA.

Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii nu a dat explicații pentru respingerea cererii lui Donald Trump de a audia apelul privind verdictul din procesul din 2023, aceasta fiind practica obișnuită pentru astfel de decizii. Niciunul dintre judecători, dintre care trei au fost numiți la instanța supremă chiar de către Trump, nu a formulat o opinie separată față de această hotărâre, conform CNBC.

Avocații lui Trump au susținut că judecătorul cauzei a admis în mod necorespunzător mărturia a două alte femei care au afirmat că au fost victime ale comportamentului neadecvat din partea lui Trump, precum și redarea așa-numitei înregistrări „Access Hollywood”.

Într-un articol publicat în 2019 în revista New York, Carroll a susținut pentru prima dată în mod public că Trump a violat-o într-o cabină de probă a magazinului universal Bergdorf Goodman, la mijlocul anilor '90.

Ulterior, ea a depus o acțiune civilă prin care a susținut că a fost violată și că acesta a defăimat-o atunci când i-a negat acuzațiile. În mai 2023, un judecător a stabilit că Trump a abuzat-o sexual pe Carroll și a defăimat-o.

Într-un caz separat, Trump a fost găsit răspunzător în materie civilă de un alt juriu al unei curți federale din Manhattan pentru defăimarea lui Carroll. În acel proces, acesteia i s-au acordat 83,3 milioane de dolari, decizie pe care Trump o contestă în prezent la o curte federală de apel inferioară