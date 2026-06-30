Monaco, explozie puternică: Un oligarh ucrainean și două persoane rănite

Foto: YouTube

Un oligarh ucrainean, Vadim Ermolaev, și alte două persoane au fost rănite luni seară la Monaco în explozia unui 'colet capcană', prima de acest gen din principat, notează AFP.

Deflagrația s-a produs în jurul orei locale 21:00 (19:00 GMT) într-o clădire rezidențială din microstatul mediteraneean ultra-securizat de 2 kilometri pătrați, de-a lungul frontierei cu Franța.

Denunțând 'o crimă odioasă', prințul Albert al II-lea a evocat într-un comunicat 'un șoc pentru întreaga comunitate monegască', afirmând totodată: 'Principatul Monaco va rămâne unit și hotărât în fața violenței și a crimei. Securitatea comunității noastre a fost întotdeauna o prioritate; ea va rămâne așa mai mult ca niciodată, indiferent de amenințări'.

Autoritățile monegasce au raportat doi răniți în stare critică (urgență absolută), un cuplu de 50-60 de ani, și un rănit ușor (urgență relativă), un adolescent de 13 ani.

'În această seară, cu puțin înainte de ora 21:00, o deflagrație violentă legată de un colet capcană a fost auzită în principat, nu departe de Place des Moulins', a precizat guvernul din Monaco pe X.

Potrivit unei surse apropiate dosarului care a confirmat informația pentru AFP, în urma unei știri inițiale a canalului BFMTV, bărbatul este Vadim Ermolaev, un oligarh originar din Ucraina.

Rezident în Monaco, acesta este vizat din decembrie 2023 de sancțiuni în baza unei decizii a Consiliului Național de Securitate și Apărare (NSDC), promulgată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Conform mai multor instituții de presă care citează serviciile de securitate ucrainene, aceste sancțiuni au fost impuse din cauza deciziei multimilionarului de a-și continua activitățile de comerț cu alcool în Crimeea aflată sub ocupație rusă.

Premioeră în Monaco

'Este pentru prima dată în istorie, din câte știu eu, când un astfel de act are loc în principat', a subliniat Mirmand.

În acest context, 'este important să putem colabora cu serviciile de informații pentru a identifica anturajul victimelor, pentru a stabili dacă alte persoane ar putea fi vizate de amenințări specifice și pentru a ne asigura că aceste fapte nu se vor repeta în principat', a adăugat el într-un briefing de presă luni noaptea.

Aproximativ 50 de pompieri, dintre care peste zece întăriri din Franța, au fost mobilizați pentru a veni în ajutorul răniților. În același timp, 84 de agenți ai siguranței publice au fost trimiși pentru a securiza zona.

Un fotograf al AFP aflat la fața locului a constatat o desfășurare foarte importantă a forțelor de ordine care blocau toate căile de acces către cartierul în care a avut loc explozia. Un elicopter survola zona.

Potrivit colaboratorilor ministrului francez de interne, Laurent Nunez, 'a fost stabilită o colaborare polițienească pentru găsirea autorului fugar'.

Conform lui Mirmand, martorii au oferit elemente pentru identificarea acestuia, iar el a fost reperat pe imaginile camerelor de supraveghere video din Monaco și Beausoleil, comuna franceză vecină în care a ajuns pe jos.

Cei trei răniți au fost transportați la Nisa, la aproximativ 20 de kilometri de Monaco, cei doi adulți la Spitalul Universitar Pasteur, iar cel mai tânăr la spitalul de copii Lenval.

Alte patru persoane au fost luate în grijă de salvatori, inclusiv o persoană în stare de șoc și mai multe victime cu tăieturi din cauza geamurilor sparte de suflul exploziei, a explicat Mirmand.

Clădirea vizată are șase apartamente, dar cei trei răniți erau singurele persoane prezente, a adăugat el.

Un videoclip postat pe rețeaua socială X, care pare să filmeze un bulevard din Monaco, arată în jur de zece pompieri la lucru, dintre care mai mulți transportă o persoană pe o targă.

Într-o fotografie prezentată ca fiind din același loc, se pot vedea resturi la intrarea unei clădiri din piatră ale cărei scări au fost grav avariate, iar grilajele deformate. De asemenea, pe aceleași trepte se poate observa sânge, mai scrie AFP, preluat de Agerpres.

Cine este Vadim Iermolaiev, oligarhul ucrainean rănit în explozie

Vadim Iermolaiev, în vârstă de 58 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri ucraineni, fiind ani la rând în topul celor mai bogați antreprenori din țară.

Acesta și-a construit averea prin Alef Group, un conglomerat cu investiții în dezvoltări imobiliare, industrie, agricultură, materiale de construcții și domeniul medical. Potrivit Le Parisien, revista Forbes Ucraina l-a clasat pe locul 23 în topul celor mai bogați oameni din țară în 2022, după ce a dezvoltat proiecte imobiliare majore, inclusiv centrul comercial Most-City și bulevardul Katerynoslavsky din Dnipro.

În 2019, Iermolaiev a renunțat la cetățenia ucraineană și a obținut cetățenia cipriotă.