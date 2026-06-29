Guvernul israelian a recunoscut oficial genocidul armean, negat de Turcia. Reacția virulentă a Turciei împotriva Israelului

Gideon Saar, ministrul de Externe israelian

Guvernul israelian a aprobat duminică în unanimitate recunoașterea genocidului armean, negat de Turcia, a anunțat Ministerul israelian de Externe într-un comunicat, relatează AFP și dpa. În schimb, Turcia a reacționat.

'Decizie istorică: guvernul israelian a aprobat în unanimitate propunerea ministrului (de externe) Gideon Saar de recunoaștere a genocidului armean', se arată în comunicat.

'Nu este niciodată prea târziu să faci ceea ce trebuie', a declarat Saar.

Această decizie, care survine pe fondul unor tensiuni sporite între Turcia și Israel, va trebui aprobată de Parlament.

Anul trecut, Benjamin Netanyahu a devenit primul premier israelian care a recunoscut public genocidul armean.

Potrivit unor istorici din mai multe țări, precum și guvernului Armeniei, 1,5 milioane de armeni au murit între 1915 și 1923 ca urmare a acțiunilor Imperiului Otoman, iar peste 30 de țări din întreaga lume îl recunosc în mod oficial.

Turcia, statul succesor al Imperiului Otoman, respinge termenul de genocid, susținând în schimb că între 300.000 și 500.000 de persoane au murit în violențele din timpul războiului.

Pe 15 aprilie 2015, cu ocazia marcării centenarului genocidului, Parlamentul European a îndemnat Turcia, printr-o rezoluție, să își deschidă arhivele și să 'își asume trecutul, să recunoască genocidul armean și, astfel, să pregătească calea pentru o adevărată reconciliere' între cele două popoare.

Israelul a evitat mult timp recunoașterea oficială a genocidului armean, în pofida inițiativelor parlamentare repetate care nu au ajuns la un vot final.

Oficialii au invocat anterior îngrijorările legate de relațiile cu Turcia ca fiind motivul reținerii. Cu toate acestea, relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat în ultimii ani, pe fondul acțiunilor militare ale Israelului în Fâșia Gaza.

În 2023, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Israelul de genocid în teritoriul palestinian.

Turcia denunță o 'decizie politică' a Israelului privind recunoașterea genocidului armena, pentru a acoperi 'crimele din Gaza'





Turcia a condamnat duminică recunoașterea de către Israel a genocidului armean din 1915, calificând-o drept o 'decizie politică' menită să acopere 'crimele' comise de armata israeliană împotriva populației palestiniene din Gaza, notează AFP.

'Guvernul israelian, care a persecutat sistematic poporul palestinian sub ochii întregii lumi și care este în prezent judecat în fața Curții Internaționale de Justiție pentru genocid împotriva populației din Gaza, încearcă să își ascundă propriile crime prin decizia politică pe care a adoptat-o cu privire la evenimentele din 1915', a declarat Ministerul turc de Externe într-un comunicat.

Turcia, care acuză în mod regulat Israelul de comiterea unui genocid în Fâșia Gaza - acuzație pe care acesta o respinge -, refuză categoric acest termen pentru a califica masacrarea armenilor sub Imperiul Otoman în timpul Primului Război Mondial.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, un apărător înfocat al cauzei palestiniene, a denunțat adesea 'terorismul' israelian din Gaza.

'Turcia va continua să acționeze cu hotărâre pentru a pune capăt politicilor expansioniste și destabilizatoare ale Israelului în regiune', a adăugat diplomația turcă în comunicatul său.

Guvernul israelian a aprobat duminică în unanimitate recunoașterea genocidului armean, pe fondul unor tensiuni puternice cu Turcia. Măsura trebuie să fie aprobată de Parlament.

Guvernele israeliene succesive evitaseră până acum să recunoască oficial genocidul armean, în special pentru a-și păstra relațiile cu Turcia, care în trecut a fost unul dintre cei mai apropiați parteneri strategici ai țării în regiune.

Acest genocid este recunoscut de guvernele sau parlamentele a numeroase țări, printre care Statele Unite, Franța și Germania. Numărul armenilor care și-au pierdut viața în aceste masacre comise de armata turcă în timpul Primului Război Mondial este estimat între 600.000 și 1,5 milioane, potrivit Agerpres.