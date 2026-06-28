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Cine se afla în avionul civil prăbușit duminică în estul Franței, aproape de Nancy. 11 oameni au murit

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 28 Iun 2026
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Lumanare
Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Un avion civil s-a prăbuşit duminică în estul Franţei, în apropiere de oraşul Nancy. Accidentul s-a soldat cu moartea celor 11 persoane aflate la bord.

 Un avion civil s-a prăbuşit duminică în estul Franţei, în apropiere de oraşul Nancy, accident soldat cu moartea celor 11 persoane aflate la bord, a transmis Yves Seguy, prefectul departamentului Meurthe-et-Moselle, relatează AFP şi Reuters.

În accident şi-au pierdut viaţa cei zece pasageri şi pilotul aeronavei, a declarat prefectul Yves Seguy într-o conferinţă de presă, anunţând sosirea la faţa locului a ministrului de interne, Laurent Nunez.

Cine se afla în avionul prăbușit

Accidentul aviatic s-a produs în oraşul Tomblaine, a anunţat prefectura locală. Avionul aparţinea unei şcoli de paraşutism. Pilotul şi toţi cei zece pasageri, cinci cursanţi şi cinci instructori, au murit în accident, potrivit sursei citate

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