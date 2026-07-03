O prințesă italiancă ar putea deveni viitoarea Primă Doamnă a Franței. Relația care îi dă bătăi de cap lui Jordan Bardella

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Jordan Bardella, liderul formațiunii franceze Rassemblement National și favorit în sondajele pentru alegerile prezidențiale din 2027, se află în centrul unei controverse care depășește viața personală. Relația sa cu prințesa italiană Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, moștenitoarea unei averi de peste 130 de milioane de euro și una dintre cele mai cunoscute figuri din înalta societate europeană, este folosită de adversarii politici pentru a pune sub semnul întrebării imaginea politicianului care și-a construit cariera prezentându-se drept reprezentant al francezilor obișnuiți.

Povestea de dragoste dintre cei doi a devenit publică în luna aprilie, odată cu apariția lor pe coperta revistei Paris Match, notează Politico. Câteva săptămâni mai târziu, apariția împreună la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco a transformat o știre mondenă într-un subiect politic.

Jordan Bardella a fost surprins la Monaco în compania iubitei sale, într-o zonă rezervată invitaților VIP, în timp ce Franța era marcată de violul și uciderea unei fete de 11 ani. Momentul a atras atenția deoarece, în aceeași perioadă, avea loc un marș tăcut organizat în memoria victimei.

Întrebat ulterior într-o emisiune televizată dacă prezența sa la Monaco a fost nepotrivită, liderul Rassemblement National a răspuns iritat.

„Este aceasta o întrebare serioasă?”, a întrebat el. „Există marșuri tăcute în fiecare zi”.

Jordan Bardella a precizat și că familia victimei nu și-a dorit participarea politicienilor la manifestație, însă explicația sa nu a oprit criticile. Presa franceză a considerat că reacția a transmis lipsă de empatie, iar în interiorul partidului au apărut primele semne de nemulțumire.

„Aceste imagini sunt o greșeală. Este o secvență nefericită”, a declarat, sub protecția anonimatului, un oficial al Rassemblement National.

Un fost reprezentant al extremei drepte a avertizat că adevărata problemă este percepția publicului: „Este un lucru periculos în politică. Lipsa de empatie, cinismul. Nu spun că acesta este cazul lui, dar aceasta este impresia pe care o poate crea”.

Cine este Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles

Maria Carolina are 23 de ani și provine din fosta familie regală a Regatului Celor Două Sicilii. Ea a crescut între Paris, Roma și Monaco și a fost educată acasă de profesori particulari. Potrivit unei investigații publicate de Le Monde, este moștenitoarea unei averi de peste 130 de milioane de euro administrate prin trusturi offshore.

Familia deține mai multe proprietăți exclusiviste, printre care un apartament în Monaco, un castel la Saint Tropez, o casă în Provence, o vilă în Sardinia și un apartament la Paris cu vedere spre Turnul Eiffel.

Pe rețelele sociale, prințesa promovează branduri de lux, publică imagini din vacanțe și participă la evenimente mondene. Într-o emisiune de televiziune, întrebată dacă stilul ei de viață o îndepărtează de realitate, Maria Carolina a răspuns:

„Nu trăim pe Lună! Suntem privilegiate, da, dar asta nu ne împiedică să vrem să muncim, să avem propriile proiecte și să ne construim propriul viitor”.

O relație care contrastează cu imaginea construită de Bardella

Diferența dintre cei doi este evidentă. Jordan Bardella și-a construit imaginea publică pornind de la copilăria petrecută într-un cartier muncitoresc din apropierea Parisului, mesaj care l-a ajutat să câștige sprijinul alegătorilor din fostele zone industriale și al celor cu venituri reduse.

După apariția pe coperta revistei Paris Match, politicianul a pierdut trei puncte într-un sondaj Odoxa, însă a rămas cel mai apreciat politician francez. Un sondaj Ifop publicat ulterior îl plasează în continuare pe primul loc pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din 2027, cu 36 la sută din intențiile de vot.

Cu toate acestea, unii membri ai partidului cred că afișarea unui stil de viață apropiat de lumea aristocrației și a luxului poate afecta mesajul politic al formațiunii.

„Nu văd avantajele, văd dezavantajele”, a declarat un oficial al Rassemblement National. „Trăim într-o societate căreia nu îi place opulența afișată”.

Bardella spune că relația nu are legătură cu politica

Criticile venite din partea opoziției nu au întârziat să apară. Deputatul Paul Vannier, din partidul Franța Nesupusă, consideră că relația transmite un mesaj politic: „Nu judec relația, dar cred că Jordan Bardella reprezintă un punct de cotitură politic și ideologic în extrema dreaptă franceză, unul ultraliberal”.

Acesta a adăugat: „Alegerile pe care a decis să le facă publice nu mai sunt private. Faptul că are o relație cu o prințesă, faptul că participă la evenimente ale jet setului internațional, toate acestea transmit un mesaj politic”.

Jordan Bardella respinge însă această interpretare și spune că relația sa nu are nicio legătură cu politica: „Ascultați, ea nu face politică. Acum este alături de mine și este o femeie extraordinară. Sunt extrem de fericit și extrem de îndrăgostit”.

Întrebat dacă faptul că partenera sa provine din familia Bourbon are o semnificație simbolică, liderul Rassemblement National a răspuns: „Înainte de a fi un simbol de cel mai înalt rang pentru orice iubitor al istoriei Franței, ea este, înainte de toate, persoana pe care o iubesc. Sunt extrem de mândru de ea și sper ca francezii să aibă ocazia să o descopere și să o cunoască”.