Alertă pe un vas de croazieră după ce peste 120 de oameni s-au infectat cu un virus gastric extrem de contagios. Ce este norovirusul

Au fost infectați cu norovirus 102 pasageri și 23 de membri ai echipajului navei. Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: FreePik

O nouă alertă pe un vas de croazieră! Peste 120 de oameni s-au infectat cu un virus gastric extrem de contagios.

Peste 120 de pasageri și membri ai echipajului de pe o navă de croazieră care a acostat joi în San Francisco au fost infectați cu un virus gastric extrem de contagios, scrie ABC News.

Nava Ruby Princess se afla într-o călătorie dus-întors de 20 de zile, din San Francisco spre Canada și Alaska, când 102 pasageri și 23 de membri ai echipajului au fost afectați de norovirus, a declarat Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

Ce este norovirusul

Norovirusul este extrem de contagios și adesea răspândit prin alimente sau pe suprafețe, în special în condiții de aglomerație. Este o boală de scurtă durată pentru mulți oameni, dar poate fi periculoasă pentru persoanele cu afecțiuni preexistente, copiii mici și persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste.

Simptomele includ apariția bruscă a vărsăturilor, diareei și durerilor de stomac care pot dura trei zile, potrivit CDC.

Focarul de pe nava Ruby Princess a fost raportat de CDC sâmbătă, au declarat oficialii, adăugând că nu toate persoanele infectate s-au îmbolnăvit în același timp. Pe navă s-au aflat în total 3.032 de pasageri și 1.144 de membri ai echipajului, a precizat CDC.

Princess Cruises a declarat într-un comunicat că echipajul navei a răspuns prompt și a implementat „protocoale de salubritate îmbunătățite pe toată nava”. Nava va fi curățată și dezinfectată temeinic înainte de a pleca în următoarea călătorie, joi, a declarat compania.

Alte focare de norovirus raportate în acest an

Până în prezent, în acest an, au fost raportate șapte focare de boală pe navele de croazieră aflate în jurisdicția CDC, majoritatea cauzate de norovirus, au declarat oficialii americani din domeniul sănătății.

Majoritatea focarelor de norovirus apar atunci când persoanele care sunt deja infectate răspândesc virusul la alte persoane prin mijloace directe, cum ar fi prin împărțirea alimentelor sau a ustensilelor. Focarele se pot răspândi și prin alimente, apă sau suprafețe contaminate.

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Spălarea frecventă a mâinilor este esențială pentru prevenirea unei infecții cu norovirus, în special după utilizarea băii sau înainte de a mânca și a bea. Cel mai bine este să folosiți apă și săpun, să frecați bine mâinile și să vă spălați timp de cel puțin 20 de secunde. Dezinfectantul de mâini nu funcționează bine împotriva norovirusului, a declarat CDC.

Reamintim că recent focarul de hantavirus care s-a declanşat pe o altă navă de croazieră, MV Hondius, a stârnit îngrijorări puternice la nivel internaţional.