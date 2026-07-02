Ce se întâmplă cu pacienţii relocaţi din casele lui Viorel Paşca. Ministerul Muncii, anunţ pentru aparţinători

Ministerul Muncii a venit cu noi informaţii cu privire la pacienţii relocaţi din casele lui Viorel Paşca, în urma intervenţiei DIICOT.

"Aparținătorii persoanelor relocate în urma intervenției DIICOT din Bihor pot solicita informații la Call Center-ul ANPIS – 021.9309

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, a convocat astăzi o ședință operativă cu membrii celulei de criză constituite la nivelul ministerului, pentru monitorizarea permanentă a situației celor 409 persoane descoperite în timpul intervenției DIICOT din județul Bihor. În cadrul ședinței au fost stabilite măsuri pentru coordonarea intervenției la nivel național, pentru sprijinirea persoanelor relocate și a familiilor acestora, precum și pentru susținerea autorităților locale care gestionează cazurile.

Începând de astăzi, aparținătorii persoanelor care locuiau în spațiile percheziționate de DIICOT în județul Bihor pot obține informații despre situația acestora la Call Center-ul ANPIS – 021.9309. Precizăm că informații privind situația persoanelor relocate din județul Bihor pot solicita doar familiile sau aparținătorii acestora.

Totodată, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale va emite un ordin prin care sunt stabilite măsuri unitare pentru gestionarea acestei situații la nivel național", a transmis Ministerul Muncii.

Cine se va ocupa de aceste cazuri

"Astfel, cele 20 de direcții generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) care au preluat persoane relocate trebuie să asigure, în cel mai scurt timp, evaluarea fiecărei persoane, precum și o analiză a nevoilor și resurselor necesare pentru asigurarea îngrijirii și serviciilor adecvate acestor oameni.

Prin ordin se va constitui, la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, o echipă tehnică care va oferi sprijin și îndrumare metodologică tuturor DGASPC-urilor implicate în gestionarea acestor cazuri. În același timp, fiecare DGASPC va desemna o persoană responsabilă de coordonarea activităților privind persoanele relocate, pentru a asigura o comunicare eficientă și o intervenție unitară.

În plan financiar, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale finalizează demersurile pentru promovarea, în cursul săptămânii viitoare, a Hotărârii de Guvern care va asigura alocarea a peste 19 milioane de lei din bugetul de stat către autoritățile administrației publice locale, pentru acoperirea cheltuielilor necesare îngrijirii celor 409 persoane relocate, până la sfârșitul anului.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale monitorizează permanent evoluția situației și colaborează cu toate instituțiile implicate, astfel încât fiecare persoană relocată să beneficieze de îngrijirea, protecția și sprijinul de care are nevoie, iar intervenția autorităților să se desfășoare într-un mod coordonat și eficient", a transmis Ministerul.