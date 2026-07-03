MAE, atenționare de călătorie pentru una dintre destinațiile de vacanță preferate de români

Această țară a instituit starea de alertă pentru perioada 3 - 6 iulie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Unsplash

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru una dintre destinațiile de vacanță preferate de români.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenșionare de călătorie pentru Portugalia. Astfel, MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Portugheză că, pe fondul riscului ridicat de producere a unor incendii de vegetație din cauza condițiilor meteorologice extreme, autoritățile portugheze au instituit starea de alertă pentru perioada 3 - 6 iulie 2026 la nivelul întregii regiuni continentale.

Recomandările MAE pentru românii care merg în Portugalia

"În acest context, MAE recomandă consultarea periodică a informațiilor și avertizărilor emise de autoritățile portugheze, disponibile la linkurile:

https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/ și https://prociv.gov.pt/pt/home/.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866. Apelurile efectuate la ultimele două numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), fiind preluate către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație deosebită, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351.927.411.628.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://lisabona.mae.ro/ și http://www.mae.ro/ şi reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie"