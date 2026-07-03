Cod Galben de averse torenţiale şi vijelii în aproape toată ţara

Potrivit ANM, vremea va fi instabilă şi în Bucureşti. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @herosnow442

Aproape toată țara se vor afla sub un Cod Galben de instabilitate atmosferică, averse torenţiale şi vijelii până sâmbătă dimineaţa.

Aproape toate regiunile ţării se vor afla sub un Cod Galben de instabilitate atmosferică, averse torenţiale şi vijelii până sâmbătă dimineaţa, transmite Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, vineri, 3 iulie, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm).

În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 30 - 40 litri/mp.

Vijelii se anunță și în Capitală

Vremea va fi instabilă şi în Bucureşti timp în care vor fi intervale cu averse torenţiale, vijelii şi descărcări electrice, pe fondul unor maxime termice ce vor ajunge la 31 de grade Celsius.

Până sâmbătă dimineaţa, cerul va avea înnorări temporar accentuate şi mai ales după-amiaza şi noaptea vor fi averse torenţiale (5 - 15 litri/mp şi izolat peste 20 litri/mp) şi frecvente descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în timpul ploilor (viteze de 50 - 60 km/h).

Valorile maxime de temperatură în Capitală vor oscila între 29 şi 30 de grade, iar cele minime ajung la 17 - 18 grade Celsius. Precizăm că atenţionarea ANM a fost emisă pentru intervalul 3 iulie, ora 10:00 - 4 iulie, ora 10:00.