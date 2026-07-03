Cum se calculează media la Bacalaureat 2026. Ce se întâmplă dacă un candidat obține 5,99

După încheierea examenului, absolvenții de liceu se pregătesc pentru următoarea etapă a vieții lor, fie că aleg să își continue studiile la facultate, fie că vor să intre pe piața muncii.

Cum se calculează media la Bacalaureat 2026

Media finală la examenul de Bacalaureat 2026 se stabilește exclusiv pe baza notelor obținute la cele trei probe scrise. Aceasta este calculată ca medie aritmetică și poate fi importantă atât pentru promovarea examenului, cât și pentru admiterea la facultate, acolo unde rezultatele de la Bacalaureat sunt luate în considerare.

În calcul intră nota obținută la limba și literatura română, nota de la proba obligatorie a profilului matematică sau istorie, în funcție de filieră și nota de la proba la alegere a profilului și specializării.

Cele trei note se adună, iar rezultatul se împarte la trei.

De exemplu, în cazul unui candidat care obține 9,00 la limba și literatura română, 8,50 la matematică și 7,50 la proba la alegere, media finală este 8,33: (9,00 + 8,50 + 7,50) ÷ 3.

Rezultatele obținute la probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale nu intră în calculul mediei finale.

Media de 5,99 nu devine 6,00

Media obținută la Bacalaureat 2026 nu se rotunjește. Rezultatul final este calculat și afișat cu două zecimale, fără ca media să fie rotunjită în avantajul candidatului.

Prin urmare, un candidat care obține media 5,99 rămâne cu acest rezultat, fără ca nota să fie transformată în 6,00. În acest caz, examenul nu este promovat, deoarece media finală trebuie să fie de cel puțin 6,00.

Condițiile pentru promovarea examenului de Bacalaureat 2026

Promovarea examenului presupune îndeplinirea cumulativă a condițiilor stabilite prin metodologia Ministerului Educației. Dacă una dintre aceste cerințe nu este îndeplinită, candidatul nu poate fi declarat promovat.

La fiecare dintre cele trei probe scrise, candidații trebuie să obțină minimum nota 5,00. Regula se aplică probei de limba și literatura română, probei obligatorii a profilului, matematică sau istorie și probei la alegere a profilului și specializării.

În același timp, media aritmetică a celor trei note trebuie să fie de minimum 6,00.

Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale nu contribuie la calcularea mediei finale, însă candidații trebuie să participe la acestea, conform regulilor examenului.

Îndeplinirea tuturor condițiilor le permite absolvenților să obțină diploma de Bacalaureat și să își continue studiile sau să urmeze un parcurs profesional.

Ce opțiuni au candidații care nu promovează examenul

Cei care nu promovează Bacalaureatul nu primesc diploma necesară pentru înscrierea la facultate și pentru anumite locuri de muncă. Acest lucru nu înseamnă însă că nu mai pot obține diploma ulterior.

Absolvenții au posibilitatea de a se înscrie la sesiunile următoare ale examenului, inclusiv la sesiunea de toamnă sau în anii următori.

Candidații pot susține din nou probele necesare pentru promovarea examenului și pot solicita, în condițiile prevăzute de metodologia în vigoare, recunoașterea probelor promovate anterior.