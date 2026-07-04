Incendiu devastator în Catalonia. Zeci de mii de oameni, în alertă

Sursa foto: Agerpres/ Rol ilustrativ

Un incendiu de pădure face ravagii în Catalonia.

45.000 de rezidenţi din mai multe localităţi din nord-estul Spaniei au fost sfătuiţi să rămână în casele lor din cauza fumului dens provocat de un incendiu de vegetaţie care a cuprins acea regiune, informează sâmbătă DPA.

Locuitorilor din estul provinciei Girona li s-a cerut să ţină uşile şi ferestrele închise, au declarat vineri autorităţile locale spaniole.

Până în prezent, incendiul care face ravagii în apropierea oraşului Bisbal d'Emporda, în interiorul regiunii Catalonia, a distrus aproximativ 1.300 de hectare de tufişuri şi păduri - echivalentul a aproximativ 1.800 de terenuri de fotbal. Potrivit AFP, incendiul a afectat deja 2.200 de hectare de vegetaţie.

Autorităţile spaniole au precizat că, până în prezent, nu au fost raportate victime omeneşti.

Flăcările, alimentate de vânturi puternice, sunt în prezent scăpate de sub control şi s-au extins în regiunea montană împădurită Massis de les Gavarres, care acoperă o suprafaţă de aproximativ 35.000 de hectare.

Guvernul regional al Cataloniei a solicitat ajutor din partea Unităţii militare de intervenţie în situaţii de urgenţă, UME.

Potrivit poliţiei, un bărbat suspectat că ar fi provocat incendiul a fost arestat.

Se pare că acesta lucra la un drum folosind un polizor unghiular, un utilaj destinat tăierii metalului sau a pietrei.

Întrucât aceste utilaje generează scântei extrem de fierbinţi, care pot aprinde cu uşurinţă vegetaţia uscată, utilizarea lor a fost interzisă pe durata actualei perioade de secetă din regiune.

Foto ilustrativ