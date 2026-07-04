Semaforul pe verde nu te protejează. Regula de aur care te scuteşte de probleme în trafic

semafor. foto: magnific.com

Titi Aur explică de ce trebuie să încetinești chiar și atunci când ai verde la semafor.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a analizat, la emisiunea DC Conducem, o filmare din trafic în care se vede cum un şofer care traversează regulamentar o intersecţie, pe culoarea verde, este cât pe ce să fie lovit de un alt şofer care a venit din partea dreaptă pe roşu.

În acest context, Titi Aur a atras atenţia că indiferent dacă şoferii au prioritate sau au culoarea verde la semafor, trebuie să fie atenţi atunci când trec, să sufle şi în iaurt, aşa cum se spune.

„Cel care filma avea verde plin, e clar că se făcuse verde de câteva secunde, înseamnă că cel care a trecut pe acolo – nefiind blocat în intersecţie, a trecut printr-o intersecţie liberă – e clar că a trecut pe roşu. Şi atunci când treci pe verde, în România – peste tot, dar în special în România – trebuie să fii foarte atent. Şi ajungem la gluma cu profesionistul: ‚la verde, ai grijă că poate trece un profesionist pe roşu’. E un caz clasic. Ar trebui să te aştepţi, pentru că dacă nu te aştepţi, s-ar putea să te nimerească”, a subliniat Titi Aur.

„În acest caz nu s-a întâmplat nimic pentru că ai vizibilitate (n.r. – şoferul care a trecut pe verde a avut timp să-l vadă pe cel care a trecut pe roşu şi a încetinit) dar acelaşi lucru se poate întâmpla într-o intersecţie cu vizibilitate redusă, unde nu prea mai ai timp să reacţionezi. Trebuie să treci cu prudenţă.

Eu am învăţat la şcoala de şoferi că atunci când treci printr-o intersecţie trebuie să reduci viteza şi să fii atent, indiferent dacă ai sau dacă nu ai prioritate, să te pui în afara oricărui pericol”, a mai explicat expertul în conducere defensivă.