Frații Tate, audiați de DIICOT în dosarul de trafic de persoane. Ce acuzații le-au fost aduse

Imagine cu Andrew (d) și Tristan Tate (s). Foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Andrew și Tristan Tate s-au prezentat la DIICOT, unde procurorii le-au adus la cunoștință acuzațiile din dosarul privind trafic de persoane și alte infracțiuni.

Procurorii au reunit toate acuzaţiile în cazul fraţilor Tate într-un dosar unic, ce urmează a fi trimis în judecată, după ce Andrew şi Tristan Tate au fost audiaţi, vineri, la sediul DIICOT.

Fraţii Tate au petrecut aproape două ore în faţa procurorilor, timp în care le-au fost aduse la cunoştinţă acuzaţiile de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Procurorii au dispus extinderea cercetărilor cu privire la doi inculpaţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de influenţarea declaraţiilor în formă continuată, sustragerea de sub sechestru în formă continuată, trafic de persoane în formă continuată, complicitate la trafic de minori şi spălare a banilor în formă continuată, în modalitatea ascunderii, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Andrew Tate a încercat să determine două persoane vătămate şi doi martori să îşi retragă declaraţiile

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2023 - ianuarie 2024, Andrew Tate a încercat să determine două persoane vătămate şi doi martori, prin ameninţarea cu darea în judecată şi solicitarea unor despăgubiri exorbitante, prin formularea unei acţiuni pe teritoriul Americii prin care solicită despăgubiri, prin divulgarea fără drept în spaţiul public de documente ce ţin de viaţa personală a victimelor care conţin date cu caracter personal, precum şi prin acte de corupere (asigurarea transportului şi cazării în municipiul Bucureşti, precum şi asigurarea asistenţei juridice), să îşi retragă declaraţiile date în dosarul de urmărire, să nu dea declaraţii sau să dea declaraţii mincinoase în prezentul dosar, cu scopul de a evita tragerea la răspundere a inculpaţilor cercetaţi în cauză.

"În sarcina aceluiaşi inculpat s-a reţinut şi faptul că, după restituirea şi lăsarea în custodia sa a autoturismelor asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător, având cunoştinţă de existenţa măsurii, precum şi interdicţia expresă de a nu le înstrăina, în perioada mai - octombrie 2025, acesta a procedat la înstrăinarea succesivă a cinci autoturisme de lux către diverse persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cu încălcarea obligaţiilor ce îi reveneau în calitate de custode şi în scopul sustragerii acestora de sub efectul măsurii asigurătorii", adaugă sursa citată.

Inculpaţii au obţinut sume impresionante

Probatoriul administrat a reliefat că Tristan Tate, în intervalul cuprins între anul 2018 - septembrie 2021, la diferite date, a recrutat trei persoane vătămate, prin inducerea în eroare cu privire la existenţa unor sentimente reale de iubire şi pe care, prin constrângere morală, le-a exploatat sexual prin determinarea la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării de materiale pornografice, şi anume să practice activităţi de videochat pe platforme de specialitate, în folosul său material.

"În sarcina acestuia s-a reţinut şi faptul că, având cunoştinţă de vârsta unei victime minore (17 ani la acea dată) recrutată de către coinculpat, în perioada noiembrie 2014 - decembrie 2021, l-a sprijinit pe acesta în activitatea de exploatare sexuală a victimei, atât prin menţinerea în stare de inducere în eroare a victimei, cât şi prin administrarea conturilor de videochat ale persoanei vătămate, monitorizarea activităţii acesteia, precum şi a obiectivelor financiare impuse", precizează DIICOT.

Inculpaţii au obţinut astfel circa 1.530.000 dolari americani din exploatarea victimei.

Frații Tate au încălcat și interdicţia expresă de a nu înstrăina mașinile

Tot cu privire la Tristan Tate, cercetările au evidenţiat că, în perioada august 2023 - mai 2024, acesta a încercat să determine sau a determinat 11 martore, prin acte de corupere şi prin fapte cu efect vădit intimidant, să nu dea declaraţii sau să dea declaraţii mincinoase în prezenta cauză penală.

Totodată, s-a reţinut şi faptul că, după restituirea şi lăsarea în custodia sa a autoturismelor asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător, având cunoştinţă de existenţa acestei măsuri, precum şi de interdicţia expresă de a nu le înstrăina, în luna iunie 2025, cu încălcarea obligaţiilor ce îi reveneau în calitate de custode şi în scopul sustragerii de sub efectul măsurii asigurătorii, inculpatul a înstrăinat un autoturism de lux.

"Astăzi, având în vedere faptul că din ansamblul probator a rezultat că bunurile mobile deţinute de inculpaţi pot face atât obiectul confiscării speciale sau extinse, cât şi o garanţie a plăţii cheltuielilor judiciare şi a despăgubirii victimelor traficului de persoane, procurorii DIICOT au dispus instituirea măsurii asigurătorii asupra autoturismelor deţinute de aceştia, respectiv cinci autoturisme din clasa lux", se mai arată în comunicat.

Activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov, conform Agerpres.

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