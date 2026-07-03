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Biserica Ortodoxă Română, alegeri de noi ierarhi

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 03 Iul 2026
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Patriarhia1
Foto: basilica.ro

Joi, 2 iulie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea unui nou Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor, slujire pentru care au fost propuși de către Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei: Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți și Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin al Basarabiei de Sud.

Biserica Ortodoxă Română, alegeri de noi ierarhi

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți în demnitatea și slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor.

De asemenea, a avut loc alegerea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, slujire pentru care au fost propuși de către Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale: Preacuviosul Părinte Arhimandrit Maxim Drăguț, consilier economic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Porfirie Florea, starețul Mănăstirii „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș”, din orașul Leon, Spania.

Biserica Ortodoxă Română, alegeri de noi ierarhi

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret în demnitatea și slujirea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Maxim Drăguț, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul.

În cadrul aceleiași ședințe a avut loc și alegerea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, slujire pentru care au fost propuși în consultare cu Sinodul Permanent: Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iachint Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă din București și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antipa Burghelea de la Mănăstirea Antim din București.

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret în demnitatea și slujirea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iachint Vardianu, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, potrivit basilica.ro.

Biserica Ortodoxă Română, alegeri de noi ierarhi

Foto credit: basilica.ro / Mircea Florescu

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