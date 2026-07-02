NOZOMI Travel Society,  rezervări și vânzări de peste 1 milion de euro în prima săptămână de la lansare

Răzvan Pascu, fondatorul NOZOMI Travel Society

La o săptămână de la lansare, NOZOMI Travel Society, tour-operatorul fondat de Răzvan Pascu, anunță rezervări și vânzări de peste 1 milion de euro pentru circuitele și vacanțele premium incluse în portofoliul companiei.

Rezultatul confirmă interesul ridicat al românilor pentru circuite de grup premium, vacanțe exotice construite atent și produse turistice cu un nivel ridicat de organizare, servicii garantate și experiențe curatoriate.

„Pentru noi, această primă săptămână a fost o confirmare foarte puternică. NOZOMI nu a fost lansat ca un simplu site de vacanțe, ci ca un proiect construit pe investiții reale, pe locuri garantate, pe parteneriate internaționale și pe încrederea oamenilor care au călătorit cu mine în ultimii ani. Faptul că am depășit pragul de 1 milion de euro în rezervări și vânzări în doar câteva zile ne arată că există o cerere clară pentru un alt tip de produs turistic: mai atent, mai bine explicat, mai personal și mai bine organizat”, declară Răzvan Pascu, fondatorul NOZOMI Travel Society.

NOZOMI Travel Society a fost lansat cu investiții directe de peste 750.000 de euro, realizate în special în avansuri către furnizori internaționali, servicii turistice blocate și dezvoltare IT. Separat de aceste investiții, compania are deja servicii turistice contractate sau rezervate de peste 4 milioane de euro, printre care bilete de avion de grup de peste 1 milion de euro, servicii la sol de peste 2 milioane de euro, croaziere de peste 350.000 de euro și un proiect de croazieră de expediție de peste 800.000 de euro.

În portofoliul inițial se află peste 1.000 de locuri garantate pentru circuite de grup în destinații precum Australia și Noua Zeelandă, Japonia, Maroc, Tanzania, India, China, Brazilia, SUA, Bahamas și alte destinații exotice. Urmează lansarea de circuite luxury în India și China, dar și America de Sud (Argentina, Brazilia, Uruguay si Chile), Vietnam & Cambodgia, Peru, Mexic, Islanda sau Groenlanda.

Pe lângă circuitele de grup, NOZOMI Travel Society dezvoltă accelerat și zona de sejururi exotice premium. În prezent, pe site sunt deja disponibile vacanțe în Mauritius, urmând ca în perioada următoare să fie lansate sejururi în Maldive, Thailanda, Mexic, Polinezia Franceza, Hawaii și Caraibe.

Compania anunță că va adăuga săptămânal circuite și sejururi noi pe site, însă într-un ritm controlat, astfel încât fiecare produs să fie verificat, construit atent și susținut de furnizori selectați.

Fiecare circuit și fiecare sejur NOZOMI să aibă o logică, o poveste și o selecție atentă a serviciilor

„Nu vrem să publicăm zeci de produse doar pentru volum. Vrem ca fiecare circuit și fiecare sejur NOZOMI să aibă o logică, o poveste și o selecție atentă a serviciilor. În turismul premium, diferența se face în detalii: hoteluri, zboruri, ghizi locali, timp bine calculat, informații relevante și oameni care știu să țină un grup aproape. Acesta este standardul pe care vrem să îl construim”, adaugă Răzvan Pascu.

NOZOMI Travel Society va continua să dezvolte atât circuite de grup cu însoțitor român, cât și vacanțe exotice individuale, sejururi premium la plajă și produse dedicate companiilor prin zona de incentive travel.

Numele NOZOMI vine din limba japoneză și poate fi tradus prin speranță, dorință, vis sau aspirație. În filosofia companiei, această idee este transformată într-un mod de a construi călătorii cu sens, atenție și respect pentru destinațiile vizitate.

Despre NOZOMI Travel Society

NOZOMI Travel Society este o agenție de turism tour-operatoare fondată de Răzvan Pascu, specializată în circuite premium de grup cu însoțitor, vacanțe exotice și experiențe de călătorie construite curatorial. Brandul operează sub numele NOZOMI – Travel Society by Răzvan Pascu