Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Info utile Costel Fotea lansează dialogul direct cu cetățenii județului Galați

Costel Fotea lansează dialogul direct cu cetățenii județului Galați

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 29 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
galați

Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați, a lansat o inițiativă referitoare la un dialog direct cu cetățenii.

Am deschis un canal direct către voi — prin care oricine poate scrie o idee, o problemă, o întrebare sau ceva care trebuie schimbat în comunitate.

Scrieți aici: https://tally.so/r/LZVLdz

Fără birocrație. Fără intermediar.

De ce contează?

Cele mai bune decizii sunt ancorate în experiența reală a oamenilor. Voi știți cel mai bine  ce are nevoie comunitatea voastră.

Scrieți ce nu merge, ce merge bine și ce ați vrea să se schimbe.

Implicarea voastră mă ajută să direcționez acțiunile acolo unde e nevoie!", este mesajul președintelui Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Info utile
Citește mai multe din Info utile
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close