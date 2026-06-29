Costel Fotea lansează dialogul direct cu cetățenii județului Galați

Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați, a lansat o inițiativă referitoare la un dialog direct cu cetățenii.

Am deschis un canal direct către voi — prin care oricine poate scrie o idee, o problemă, o întrebare sau ceva care trebuie schimbat în comunitate.

Scrieți aici: https://tally.so/r/LZVLdz

Fără birocrație. Fără intermediar.

De ce contează?

Cele mai bune decizii sunt ancorate în experiența reală a oamenilor. Voi știți cel mai bine ce are nevoie comunitatea voastră.

Scrieți ce nu merge, ce merge bine și ce ați vrea să se schimbe.

Implicarea voastră mă ajută să direcționez acțiunile acolo unde e nevoie!", este mesajul președintelui Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.