Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri De ce renunță Wizz Air la mai multe rute din România

De ce renunță Wizz Air la mai multe rute din România

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 28 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
avion Wizz Air incident Koln
Wizz Air, Foto: Pixabay

Wizz Air a a motivat de ce anulează și suspendă mai multe zboruri de pe aeroporturile din București, Craiova, Timișoara și Brașov.

Wizz Air își ajustează rețeaua de de zboruri în funcție de cererea din piață și de strategia de optimizare a capacității. Astfel, mai multe zboruri sunt anulate sau suspendate.

Ultimul zbor Craiova - Napoli 

Ultimul zbor Craiova – Napoli (Italia) va avea loc pe 24 octombrie 2026, la mai puțin de un an de la inaugurarea sa.

Rutele desființate de pe Aeroportul din Timișoara

De la jumătatea lunii septembrie 2026, pasagerii din Timișoara vor pierde conexiunile directe către Berlin, Frankfurt Hahn, Nuremberg, Basel, Praga. De asemenea, din Brașov se va renunța la ruta Nuremberg.

Ruta București – Turku va fi suspendată temporar, în perioada 29 iunie 2026 – 25 octombrie 2026. Ruta fusese inaugurată în octombrie 2025, fiind operată de trei ori pe săptămână.

Alte rute anulate în ultimele luni


Alte reduceri operate de Wizz Air în ultimele luni: anularea rutei București – Bratislava; eliminarea cursei Craiova – Memmingen; renunțarea la București – Paris Orly din luna august; eliminarea rutelor București – Pescara și București Băneasa – Wroclaw; anularea inaugurării cursei Timișoara - Birmingham; De asemenea, vorbim despre retragerea mai multor zboruri operate de la Sibiu.

Destinații noi lansate

Amintim că în sezoul de vară 2026 au fost lansate noi zboruri către: Dubrovnik; Brindisi; Faro; Antalya; Barcelona, Malta; Kefalonia; Katowice; Milano Bergamo.

Vezi și EXCLUSIV - Ultimul zbor pentru ”Goguță”, aeronava simbol a TAROM. Pilotul Osiceanu: Primul meu zbor pe Boeing 737 a fost chiar pe acest avion

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

wizz air
destinatii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close