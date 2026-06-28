De ce renunță Wizz Air la mai multe rute din România

Wizz Air, Foto: Pixabay

Wizz Air a a motivat de ce anulează și suspendă mai multe zboruri de pe aeroporturile din București, Craiova, Timișoara și Brașov.

Wizz Air își ajustează rețeaua de de zboruri în funcție de cererea din piață și de strategia de optimizare a capacității. Astfel, mai multe zboruri sunt anulate sau suspendate.

Ultimul zbor Craiova - Napoli

Ultimul zbor Craiova – Napoli (Italia) va avea loc pe 24 octombrie 2026, la mai puțin de un an de la inaugurarea sa.

Rutele desființate de pe Aeroportul din Timișoara

De la jumătatea lunii septembrie 2026, pasagerii din Timișoara vor pierde conexiunile directe către Berlin, Frankfurt Hahn, Nuremberg, Basel, Praga. De asemenea, din Brașov se va renunța la ruta Nuremberg.

Ruta București – Turku va fi suspendată temporar, în perioada 29 iunie 2026 – 25 octombrie 2026. Ruta fusese inaugurată în octombrie 2025, fiind operată de trei ori pe săptămână.

Alte rute anulate în ultimele luni



Alte reduceri operate de Wizz Air în ultimele luni: anularea rutei București – Bratislava; eliminarea cursei Craiova – Memmingen; renunțarea la București – Paris Orly din luna august; eliminarea rutelor București – Pescara și București Băneasa – Wroclaw; anularea inaugurării cursei Timișoara - Birmingham; De asemenea, vorbim despre retragerea mai multor zboruri operate de la Sibiu.

Destinații noi lansate

Amintim că în sezoul de vară 2026 au fost lansate noi zboruri către: Dubrovnik; Brindisi; Faro; Antalya; Barcelona, Malta; Kefalonia; Katowice; Milano Bergamo.





Vezi și EXCLUSIV - Ultimul zbor pentru ”Goguță”, aeronava simbol a TAROM. Pilotul Osiceanu: Primul meu zbor pe Boeing 737 a fost chiar pe acest avion