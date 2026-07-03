Marcel Ciolacu arată dubla măsură în cazul azilelor groazei din Bihor: Asta e diferența dintre demnitate și sfidare. Și România o vede

Ciolacu și Bolojan / Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul premier Marcel Ciolacu a făcut o paralelă între situația prin care a trecut în 2023 Gabriela Firea, când a izbucnit scandalul azilelor groazei din Ilfov, și situația din Bihor din prezent.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Marcel Ciolacu evidențiază dubla măsură în două cazuri aparent similare, „azilele groazei din Ilfov“, și „azilele groazei din Bihor“. Fostul premier amintește de faptul că, în urmă cu trei ani, Gabriela Firea a demisionat din poziția de ministru deși nu s-a dovedit nicio legătură directă între ea și situația din căminele de vârstnici.

De cealaltă parte, spune Marcel Ciolacu, primăria condusă de Ilie Bolojan „l-a premiat pe Pașca“, iar actualul premier a lăudat „buna colaborare“ a CJ Bihor cu asociația lui Viorel Pașca.

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„În iulie 2023, Gabriela Firea și-a dat demisia din Guvern.

Vina ei? O angajată din cabinet cunoștea o persoană vizată în ancheta azilelor. Atât. Nicio semnătură, niciun premiu, nicio legătură directă.

O vină care nu i-a fost dovedită niciodată. A plecat, alături de Marius Budăi, pentru că așa arată responsabilitatea politică: nu aștepți să te împingă alții, pleci singur.

Suntem în 2026. Ilie Bolojan: a condus Oradea și Bihorul aproape două decenii - exact județul în care Viorel Pașca și-a construit nestingherit „casele groazei". Ba mai mult:

primăria condusă de el l-a premiat pe Pașca și l-a prezentat public drept model de implicare socială;

rapoartele CJ Bihor din 2021 și 2023, semnate chiar de Ilie Bolojan, laudă „buna colaborare" cu asociația lui Pașca;

fiul lui Pașca este viceprimar PNL în Holod - comuna cu cimitirul improvizat, cu sute de cruci de fier;

cei mai apropiați oameni ai săi l-au premiat și l-au numit public „un om deosebit".

Și ce face domnul Bolojan?

Declară că „n-a avut nicio tangență" și că a aflat din presă.

Cu propria semnătură pe documente. Și rămâne, fără nicio jenă, agățat de o funcție din care oricum a fost demis.

Gabriela Firea a plecat pentru o vină nedovedită.

Ilie Bolojan rămâne, cu toate semnăturile lui pe rapoarte.

Asta e diferența dintre demnitate și sfidare. Și România o vede“, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

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