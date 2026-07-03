Fetiță de 6 ani, aflată în vacanță la bunici în Maramureș, ucisă de un camion condus de un fost polițist

O tragedie a avut loc în această dimineață în Vișeu de Jos, județul Maramureș. O fetiță venită să-și petreacă vacanța la bunici a murit după ce a fost lovită de un camion încărcat cu materiale de construcții.

Potrivit informațiilor disponibile, copila se deplasa cu bicicleta în aceeași direcție cu autovehiculul de mare tonaj. La volanul camionului s-ar fi aflat un fost angajat al Poliției Române, care, după producerea accidentului, ar fi părăsit locul faptei.

"La data de 3 iulie a.c., în jurul orei 09.35, poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Leordina au fost sesizaţi prin apel unic de urgenţă 112 despre faptul că, pe raza localităţii Vişeu de Jos, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane", anunţă, vineri, IPJ Maramureş.

Tatăl fetiței ar fi ofițer în cadrul comandamentului NATO de la Sibiu.

Potrivit presei locale, șoferul camionului ar fi un fost polițist. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În urma verificărilor efectuate până în prezent, polițiștii au stabilit că bărbatul ar fi părăsit locul accidentului fără încuviințarea autorităților.

"Acesta ar fi părăsit locul faptei şi s-ar fi deplasat de îndată la sediul Poliţiei Oraşului Vişeu de Sus, unde a anunţat producerea evenimentului rutier şi cauzele pentru care nu a rămas pe loc. Ulterior, acesta a revenit la faţa locului, iar poliţiştii au efectuat testarea cu aparatul etilotest şi drugtest. Rezultatul testărilor a fost negativ", a precizat Poliţia.