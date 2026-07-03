În loc de roșii, canabis. Descoperire surprinzătoare într-un solar din Neamț - GALERIE FOTO

Un solar de mari dimensiuni, în care erau mii de plante de canabis, a fost descoperit în urma unei percheziţii efectuate de poliţişti şi procurori, două persoane fiind reţinute.

În timp ce vecinii lor cultivau în solare roșii, castraveți, ardei sau vinete, doi oameni din comuna Dragomireşti, judeţul Neamţ, s-au gândit să își facă o cultură de canabis. Polițiștii și procurorii au găsit, în urma unor percheziții efectuate la locuința acestora, 2.669 de plante de canabis de aproximativ 2,4 tone de masă verde. Cei doi au fost reținuți.

Canabisul era cultivat pentru a fi ulterior vândut

"La data de 2 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț au dispus reținerea a 2 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, respectiv complicitate la trafic de droguri de risc.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2026, un inculpat a inițiat și dezvoltat, în curtea locuinței sale, situate pe raza comunei comunei Dragomirești, județul Neamț, o cultură de canabis, destinată vânzării. În activitatea de cultivare și îngrijire a plantelor, acesta a fost ajutat de către coinculpat.

În urma percheziției efectuate, în locația menționată a fost identificat un solar de mari dimensiuni (170mx10m) în care se aflau 2.669 plante canabis, cu o greutate totală de aproximativ 2, 4 tone masă verde.

Imagine cu o plantă de canabis. Sursa foto: DIICOT

Cei doi au plantat canabisul pe rânduri bine delimitate și irigate individual. Aveau chiar și un termostat care controla temperatura și umiditatea din interior

Plantele, aflate în diverse etape de creștere, o parte dintre acestea fiind la maturitate și având muguri, au fost cultivate pe rânduri bine delimitate și irigate individual. De asemenea, în interiorul solarului a fost găsit un termostat care controla temperatura și umiditatea din interior.

În imediata apropiere a culturii a fost identificat un bazin de apă, cu o capacitate de circa 10.000 litri, folosit pentru sistemul de irigare.

Sursa foto: DIICOT

În aceeași curte, într-o anexă, a fost descoperit un spațiu amenajat ca laborator de prelucrare, uscare, porționare și ambalare a canabisului, prevăzut cu ventilator, prese hridraulice, mese de lucru, foarfece speciale de curățare muguri, dispozitive de vidare , lămpi UV, site și alte obiecte utilizate în obținerea hașișului.

Pe parcursul percheziției au fost găsite și ridicate și alte 88 kilograme masă vegetală uscată (muguri, frunze și tulpini de canabis), 400 grame muguri de canabis, 50 grame rezină de canabis și alte 50 grame canabis congelat, cântare de mare precizie, precum și alte mijloace de probă.

Imagine cu canabis uscat. Sursa foto: DIICOT

Suspecții, reținuți pentru 30 de zile

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Secțiilor de Poliție Rurală 6, 5 și 2 ai Poliției municipiului Piatra Neamț, luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț și jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", transmite DIICOT într-un comunicat de presă.