Compozitorul Laurențiu Ganea- invitatul săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO

Compozitorul Laurențiu Ganea- invitatul săptămânii la „De Ce Citim”

Compozitorul Laurențiu Ganea este invitatul ediției de săptămâna aceasta a emisiunii „De Ce Citim”.

Sâmbătă, 4 iulie, începând cu ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitatul său, compozitorul Laurențiu Ganea, vor dialoga despre reușitele artistice ale invitatului.

Laurențiu Ganea este un compozitor român contemporan remarcabil, a cărui operă îmbină profund muzica sacră, tradiția și o viziune artistică unică. Cunoscut publicului pentru capacitatea sa de a transmite emoții intense și mesaje spirituale, Ganea își ghidează creația după principii care caută armonia universală și pacea interioară.

Formarea sa academică reflectă această complexitate intelectuală, fiind absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, unde a studiat Pedagogia între 1992 și 1997, urmată de secția de Compoziție între 1996 și 2001. Dorința de a explora dimensiunile profunde ale existenței l-a condus ulterior către un master în Antropologia spațiului sacru la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, absolvit în anul 2005, studii care i-au modelat definitiv parcursul componistic.

Una dintre cele mai reprezentative și apreciate creații ale sale este spectacolul muzical „Iubire și Mythos”, o lucrare complexă care aduce în prim-plan legătura indisolubilă dintre tradiție, mitologie și sufletul uman. În cadrul acestui proiect de suflet, publicul poate audia cele Cinci Poeme Lirico-Mistice, compuse de Laurențiu Ganea pe versurile celebrei poete Sappho din Grecia Antică.

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator al emisiunii „De Ce Citim”, redactor la „Luceafărul de dimineață” și redactor-șef adjunct la „De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Emisiunea va fi transmisă în premieră de DC News. Aceasta va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News și DC News TV, atât în cadrul acestui articol, cât și pe Facebook și YouTube.

De asemenea, o puteți urmări duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

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