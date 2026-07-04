Droguri aruncate pe geam în timpul unei descinderi din Brașov. Imaginile au fost surprinse de polițiști / video

Droguri aruncate pe geam în timpul unei descinderi din Brașov. Imaginile au fost surprinse de polițiști / FOTO: captură video DIICOT

În timpul unei percheziții desfășurate la Brașov, anchetatorii au surprins momentul în care au fost aruncate pe fereastră mai multe substanțe suspecte, în încercarea de a fi ascunse de autorități. Cazul vizează doi tineri acuzați de trafic de droguri de mare risc și operațiuni cu substanțe psihoactive, iar procurorii DIICOT au dispus reținerea acestora. Acțiunea a fost derulată cu sprijinul polițiștilor și al luptătorilor din structurile de intervenție, iar probele strânse indică o activitate de vânzare de substanțe periculoase în municipiul Brașov.

Conform informațiilor transmise de anchetatori, „la data de 2 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au luat măsura reținerii a 2 inculpați (o femeie și un bărbat), cu vârstele de 28 și 31 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc”.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că, în perioada februarie – iunie 2026, inculpații de 31 și 28 de ani, au procurat, deținut și vândut, în municipiul Brașov, droguri de mare risc și produse psihoactive sub formă de substanță vegetală impregnată cu MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA, 5F-ADB și MDMB-FUBINACA”.

Anchetatorii arată că substanțele ar fi ajuns și la consumatori tineri, cu urmări medicale serioase. „De asemenea, cercetările au reliefat că pe parcursul lunii februarie 2026, inculpații au vândut asemenea substanțe către doi tineri, ambii în vârstă de 23 de ani, care le-au consumat împreună și ulterior au necesitat îngrijiri medicale de specialitate. În contextul intervenției medicale, dar și a cercetării la fața locului, au fost găsite și ridicate cantități de MDMB-4en-PINACA”.

Pe parcursul anchetei au fost ridicate mai multe probe și doze de substanțe.

„Pe parcursul cercetărilor, cu sprijinul polițiștilor Secției 5 Poliție Brașov și al jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Brașov, au fost indisponibilizate mai multe doze comercializate de către inculpați”.

Momentul critic a avut loc în timpul percheziției domiciliare.

„În urma percheziției domiciliare efectuate la locuința celor doi, au fost găsite și ridicate circa 60 de folii conținând MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA și 5F-MDMB-PINACA (droguri de mare risc și substanțe psihoactive) obiecte purtând urme de substanță, înscrisuri, sume de bani în lei, precum și alte mijloace de probă. În acest context, în încercarea de a nu fi găsite stupefiantele, inculpatul a aruncat mai multe folii pe fereastra bucătăriei”.

Judecătorii au decis arestarea preventivă a celor doi inculpați, iar ancheta continuă sub coordonarea DIICOT, cu sprijinul structurilor de crimă organizată și al forțelor de intervenție din Brașov.