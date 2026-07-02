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Fiul lui Viorel Pașca, lider PNL în teritoriu. Cine este Emanuel Pașca

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 02 Iul 2026
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Inquam Photos / George Calin
Fiul lui Viorel Pașca, lider PNL în teritoriu. Cine este Emanuel Pașca - Inquam Photos / George Calin

Fiul lui Viorel Pașca, vizat de atenția publică în contextul anchetei DIICOT privind Asociația Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă, este viceprimar PNL al comunei Holod, județul Bihor, și vicepreședinte al organizației.

În timp ce ancheta DIICOT care îl vizează pe Viorel Pașca atrage atenția publică, în structura Asociației Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă se regăsește și fiul acestuia, Pașca Viorel-Emanuel, care ocupă funcția de vicepreședinte al organizației.

Procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor șase suspecți din dosar. Potrivit informațiilor disponibile, în fața anchetatorilor, membrii familiei nu au dorit să dea declarații. Instanța urmează să decidă dacă Viorel Pașca, soția sa, cei trei copii și femeia care administra azilele din Bihor, aflați în prezent în arest pentru 24 de ore, vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile.

Cine este Pașca Viorel-Emanuel

Potrivit informațiilor disponibile, Pașca Viorel-Emanuel, fiul lui Pașca Viorel Teodor și al Pașca Florica, este membru constituent și deține funcția de vicepreședinte al Asociației Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă.

Acesta este căsătorit din anul 2016 cu Pașca Adelina, iar împreună au o fiică. De asemenea, este absolvent de studii superioare de lungă durată.

În plan administrativ, Pașca Viorel-Emanuel ocupă în prezent funcția de viceprimar din partea PNL al comunei Holod, județul Bihor. 

Conform informațiilor disponibile, Pașca Viorel-Emanuel nu are antecedente penale. 

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Comentarii (1)

Ovidiu L. D.   •   02 Iulie 2026   •   15:23

Mai nou, daca te-a lovit ghinionul, si ai ajuns handicapat fizic grav, faci degeaba cerere sa fie sotia asistent personal, ca zic autoritatile ca nu pot angaja, pana nu se elibereaza posturi de asistent personal. Dupa 33 de ani de munca si cotizare la CASS, trebuie sa platesc din banii mei asistentul personal

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